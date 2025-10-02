< sekcia Ekonomika
Sanagro otvára na Slovensku ďalšiu farmu pre sliepky vo voľnom výbehu
Investícia do novej farmy predstavovala 3,5 milióna eur. Ide aj o reakciu na legislatívu Európskej únie, ktorá hovorí o zákaze klietkového chovu sliepok od roku 2027.
Autor TASR
Trnava 2. októbra (TASR) - Spoločnosť Sanagro otvára na Slovensku svoju druhú farmu pre sliepky vo voľnom výbehu. Rozprestiera sa na ploche 15 hektárov v Podlakši neďaleko Hlohovca. Určená je pre 37.000 nosníc, ktoré denne vyprodukujú približne 34.000 vajec. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Tomáš Kohút.
„Nový chov v Podlakši je výsledkom úspechu našej prvej farmy pre sliepky vo voľnom výbehu v Horných Surovinách na Záhorí, ktorú sme otvorili v roku 2023,“ ozrejmil. Obe farmy majú rovnakú rozlohu, počet nosníc aj predpokladanú ročnú produkciu vajec. „Ročná produkcia oboch fariem bude predstavovať 24 miliónov vajec z voľného výbehu,“ doplnil.
Investícia do novej farmy predstavovala 3,5 milióna eur. Ide aj o reakciu na legislatívu Európskej únie, ktorá hovorí o zákaze klietkového chovu sliepok od roku 2027. Na margo toho viaceré maloobchodné reťazce podpísali memorandum o ukončení predaja klietkových vajec už od roku 2025.
