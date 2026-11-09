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Sanagro rozbieha spoluprácu s estónskou firmou na zlepšenie stavu pôdy
Cieľom spolupráce je zlepšiť kvalitu pôdy a zabezpečiť stabilnejšie úrody aj v obdobiach sucha.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska skupina Sanagro nadviazala spoluprácu s estónskou technologickou spoločnosťou eAgronom, ktorá pomáha farmárom v 14 krajinách Európy a Afriky zlepšovať zdravie pôdy a znižovať emisie skleníkových plynov. Cieľom spolupráce je zlepšiť kvalitu pôdy a zabezpečiť stabilnejšie úrody aj v obdobiach sucha. Dôležitou súčasťou projektu je aj znižovanie uhlíkovej stopy poľnohospodárstva a podpora ukladania uhlíka do pôdy.
„Pôda je pre nás poľnohospodárov najcennejším zdrojom. Od jej kvality závisí nielen úroda v aktuálnej sezóne, ale aj to, ako úspešne budeme hospodáriť o desať či 20 rokov. Naším cieľom je postupne zlepšovať zdravie pôdy na 22.000 hektároch, ktoré obhospodarujeme. Vďaka spolupráci s eAgronom získajú naši farmári individuálne plány hospodárenia, ktoré im pomôžu lepšie zadržiavať vodu a živiny v pôde, dosahovať stabilnejšie úrody a zároveň znižovať uhlíkovú stopu našej produkcie,“ priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Sanagro Tomáš Kohút.
Dôležitou súčasťou spolupráce je aj znižovanie emisií skleníkových plynov a podpora ukladania uhlíka do poľnohospodárskej pôdy. Ide o dva odlišné, no vzájomne sa dopĺňajúce procesy. Zatiaľ čo znižovanie emisií znamená obmedzovanie množstva skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri poľnohospodárskej činnosti, ukladanie uhlíka spočíva v jeho zachytávaní z atmosféry prostredníctvom rastlín a následnom uchovávaní v pôde, najmä vo forme organickej hmoty.
„Poľnohospodárstvo patrí medzi sektory, ktoré dôsledky klimatických zmien pociťujú najvýraznejšie. Rastúce teploty, dlhšie obdobia sucha a extrémne výkyvy počasia priamo ovplyvňujú úrodu aj ekonomiku fariem. Preto je dôležité prispôsobovať postupy udržateľného hospodárenia tak, aby pôda dokázala lepšie odolávať týmto podmienkam. Zároveň máme príležitosť prispieť k zmierňovaniu klimatických zmien tým, že budeme znižovať emisie a podporovať ukladanie uhlíka v pôde,“ vysvetlil Adam Mikolajczak, riaditeľ globálneho predaja spoločnosti eAgronom.
Sanagro pestuje špeciálne aj konvenčné plodiny vrátane obilnín, olejnín, okopanín, zeleniny a liečivých rastlín. Ročne vyprodukuje viac ako 25 miliónov vajec z voľného výbehu, päť miliónov litrov kravského mlieka a 60.000 litrov ovčieho mlieka. Do skupiny patrí 15 fariem a poľnohospodárskych podnikov na západnom, strednom a južnom Slovensku.
eAgronom je technologická spoločnosť zameraná na klimatické riešenia v poľnohospodárstve. Pestovateľom poskytuje nástroje na automatizované vykazovanie údajov, plánovanie pestovania plodín a monitorovanie polí v reálnom čase.
„Pôda je pre nás poľnohospodárov najcennejším zdrojom. Od jej kvality závisí nielen úroda v aktuálnej sezóne, ale aj to, ako úspešne budeme hospodáriť o desať či 20 rokov. Naším cieľom je postupne zlepšovať zdravie pôdy na 22.000 hektároch, ktoré obhospodarujeme. Vďaka spolupráci s eAgronom získajú naši farmári individuálne plány hospodárenia, ktoré im pomôžu lepšie zadržiavať vodu a živiny v pôde, dosahovať stabilnejšie úrody a zároveň znižovať uhlíkovú stopu našej produkcie,“ priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Sanagro Tomáš Kohút.
Dôležitou súčasťou spolupráce je aj znižovanie emisií skleníkových plynov a podpora ukladania uhlíka do poľnohospodárskej pôdy. Ide o dva odlišné, no vzájomne sa dopĺňajúce procesy. Zatiaľ čo znižovanie emisií znamená obmedzovanie množstva skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri poľnohospodárskej činnosti, ukladanie uhlíka spočíva v jeho zachytávaní z atmosféry prostredníctvom rastlín a následnom uchovávaní v pôde, najmä vo forme organickej hmoty.
„Poľnohospodárstvo patrí medzi sektory, ktoré dôsledky klimatických zmien pociťujú najvýraznejšie. Rastúce teploty, dlhšie obdobia sucha a extrémne výkyvy počasia priamo ovplyvňujú úrodu aj ekonomiku fariem. Preto je dôležité prispôsobovať postupy udržateľného hospodárenia tak, aby pôda dokázala lepšie odolávať týmto podmienkam. Zároveň máme príležitosť prispieť k zmierňovaniu klimatických zmien tým, že budeme znižovať emisie a podporovať ukladanie uhlíka v pôde,“ vysvetlil Adam Mikolajczak, riaditeľ globálneho predaja spoločnosti eAgronom.
Sanagro pestuje špeciálne aj konvenčné plodiny vrátane obilnín, olejnín, okopanín, zeleniny a liečivých rastlín. Ročne vyprodukuje viac ako 25 miliónov vajec z voľného výbehu, päť miliónov litrov kravského mlieka a 60.000 litrov ovčieho mlieka. Do skupiny patrí 15 fariem a poľnohospodárskych podnikov na západnom, strednom a južnom Slovensku.
eAgronom je technologická spoločnosť zameraná na klimatické riešenia v poľnohospodárstve. Pestovateľom poskytuje nástroje na automatizované vykazovanie údajov, plánovanie pestovania plodín a monitorovanie polí v reálnom čase.