Šance na pohovore znižujú naučené frázy, pomôže zdravé sebavedomie

Bratislava 2. februára (TASR) - Autentickosť, reč tela, schopnosť predať sa aj voľnočasové aktivity, to sú veci, ktoré okrem životopisu zaujímajú počas pracovného pohovoru personalistov. Stále je však základom úspechu dobre napísaný životopis. Samotní personalisti pritom venujú väčšiu pozornosť tým životopisom, ktoré vytŕčajú z radu v pozitívnom zmysle slova.



"V správne vypracovanom životopise sú informácie o kandidátovi podané jasne a pravdivo. Odporúčam presne opísať svoje doterajšie pracovné skúsenosti tak, aby to nebolo príliš stručné, ale ani príliš obsiahle. Rozhodne je plusom, pokiaľ je životopis upravený aj po grafickej stránke a odlišuje sa od ostatných kandidátov," priblížila Diana Parráková, špecialistka ľudských zdrojov spoločnosti PPA Energo.



Podľa personalistov uchádzači o prácu často podceňujú prípravu na osobný pohovor. "Určite potrebujeme počuť, prečo chce uchádzač pracovať práve pre nás, a na to nevie dostatočne dobre odpovedať, pokiaľ si svojho budúceho zamestnávateľa trochu nenaštuduje a pokiaľ sa nezamyslí nad tým, prečo je práve on vhodný pre našu spoločnosť," uviedla Lívia Bachratá zo spoločnosti Edenred.



Uchádzač by mal byť pripravený hovoriť o svojich pracovných skúsenostiach, a to tak, aby odrážali potreby pracovnej pozície, o ktorú má záujem. Určite by však nemal klamať a vymýšľať si. "Skúsený personalista vie prečítať dojem, ktorý uchádzač robí. Často sa stáva, že verbálna a neverbálna komunikácia si navzájom protirečia. Z toho sa dá usúdiť, či kandidát to, čo rozpráva, prežil, zažil alebo sú to len naučené frázy," upozornil výkonný riaditeľ personálnej agentúry Maxin´s Group Roman Kučera.



Personalisti odporúčajú pripraviť si aj odpovede na otázky, ktoré určite zaznejú. "Dobrá príprava, ktorá zahŕňa istú mieru sebareflexie, pomáha vytvoriť dobrý prvý dojem a zároveň znižuje mieru stresu, ktorej uchádzač na pohovore čelí," zdôraznila Bachratá.



"Ja odporúčam zamerať sa na svoje silné stránky, ktoré využívate v každodennom živote. Ide vám dobre komunikácia s ľuďmi? Radi sa učíte nové veci? Máte radi zmeny? To všetko môžu byť dôvody na to, aby ste sa práve vy stali vhodným kandidátom na danú pozíciu," doplnila Parráková.



Pri rozmýšľaní o silných stránkach však netreba obísť ani tie slabšie. "Skúsený personalista sa nepýta na negatívne vlastnosti, ale bude sa zaujímať o vlastnosti a stránky, o ktorých si kandidát myslí, že na nich treba popracovať," doplnil Kučera.



V neposlednom rade je dôležitý aj dojem zanechaný oblečením, spôsobom chôdze či sedenia, dochvíľnosťou, očným kontaktom alebo rečou tela. "Je dôležité, aby z človeka vyžarovala pozitívna energia, profesionalita a zdravé sebavedomie. Personalisti si nevšímajú len to, čo kandidáti hovoria, ale aj to, akým spôsobom hovoria," dodala Parráková.