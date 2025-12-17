< sekcia Ekonomika
Sánchez považuje ústup od zákazu spaľovacích motorov za chybu
Autor TASR
Madrid 17. decembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez považuje rozhodnutie o zrušení zákazu nových benzínových a naftových automobilov v EÚ od roku 2035 za historickú chybu. „To, čo bolo včera schválené, predstavuje pre Európu historickú chybu, pretože konkurencieschopnosť je zabezpečená udržateľnosťou, nie uvoľňovaním našich záväzkov,“ povedal na konferencii o klíme v Madride. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Európska komisia v utorok (16. 12.) predložila návrh, ktorý stanovuje výrobcom automobilov v EÚ povinnosť znížiť od roku 2035 emisie z nových vozidiel o 90 % v porovnaní s rokom 2021. Legislatíva z roku 2022 predpokladá, že vozidlá novo registrované v Únii od roku 2035 nebudú môcť vypúšťať žiadne emisie oxidu uhličitého. Iniciatívu Komisie privítal okrem iných nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý ju označil za správny krok smerom k „väčšej otvorenosti voči technológiám a väčšej flexibilite“.
