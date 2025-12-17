Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
< sekcia Ekonomika

Sánchez považuje ústup od zákazu spaľovacích motorov za chybu

.
Na snímke Pedro Sánchez. Foto: TASR/AP

Európska komisia v utorok (16. 12.) predložila návrh, ktorý stanovuje výrobcom automobilov v EÚ povinnosť znížiť od roku 2035 emisie z nových vozidiel o 90 % v porovnaní s rokom 2021.

Autor TASR
Madrid 17. decembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez považuje rozhodnutie o zrušení zákazu nových benzínových a naftových automobilov v EÚ od roku 2035 za historickú chybu. „To, čo bolo včera schválené, predstavuje pre Európu historickú chybu, pretože konkurencieschopnosť je zabezpečená udržateľnosťou, nie uvoľňovaním našich záväzkov,“ povedal na konferencii o klíme v Madride. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Európska komisia v utorok (16. 12.) predložila návrh, ktorý stanovuje výrobcom automobilov v EÚ povinnosť znížiť od roku 2035 emisie z nových vozidiel o 90 % v porovnaní s rokom 2021. Legislatíva z roku 2022 predpokladá, že vozidlá novo registrované v Únii od roku 2035 nebudú môcť vypúšťať žiadne emisie oxidu uhličitého. Iniciatívu Komisie privítal okrem iných nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý ju označil za správny krok smerom k „väčšej otvorenosti voči technológiám a väčšej flexibilite“.
.

Neprehliadnite

Premiér:Nepodporím využitie zmrazených ruských aktív na podporu vojny

Prezident opätovne nepodpísal zákon o transformácii ÚOO na nový úrad

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?