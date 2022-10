Sandberg Capital kupuje majoritný podiel v maďarskej Green Fox Academy

Bratislava 25. októbra (TASR) - Slovenská private equity spoločnosť Sandberg Capital vstupuje na maďarský trh a kupuje majoritný podiel v IT Bootcampe Green Fox Academy. V utorok o tom informoval Sandberg Capital, detaily transakcie však firmy nezverejnili.



Sandberg sa doposiaľ sústredil na investovanie do malých a stredných firiem na Slovensku a v Českej republike, aktuálna investícia tak predstavuje míľnik v posilňovaní jeho pozície v regióne strednej a východnej Európy. "V rámci neustálych snáh, ktoré smerujú k zvyšovaniu úrovne digitalizácie, základné IT znalosti sa stávajú naprieč odvetviami nevyhnutnými. Žiaľ, tradičný vzdelávací systém tento dopyt nedokáže pokrývať. Sme presvedčení, že spoločne s Green Fox budeme mať príležitosť podporovať digitalizačné trendy v stredoeurópskom regióne," uviedol investičný manažér v Sandberg Capital Jakub Krajčovič.



Green Fox Academy je poprednou maďarskou programátorskou akadémiou, ktorá pôsobí okrem Maďarska aj na slovenskom či českom trhu. Poskytuje kurzy pre junior programátorov, zameriava sa aj na rekvalifikáciu a programy doplnkového vzdelania. Green Fox v súčasnosti zamestnáva 113 ľudí a doteraz poskytla vzdelanie viac ako 4000 IT špecialistom.