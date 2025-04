Sandberg Capital získali 80 % v chorvátskej IT spoločnosti

Bratislava/Praha/Dubrovník 28. apríla (TASR) - Slovenská private equity spoločnosť Sandberg Capital spolu s českou investičnou firmou ARX Equity Partners nadobudli minulý týždeň väčšinový 80 % podiel v skupine Travelnode. Ide o materskú firmu chorvátskej technologickej spoločnosti Phobs, ktorá vyvíja softvérové riešenia pre hotelierstvo. Investícia má za cieľ rozšíriť jej portfólio a podporiť expanziu na nové trhy, informovali mediálni zástupcovia Sandbergu.



Zmluvné strany sa rozhodli podrobnosti transakcie nezverejňovať. Slovenská spoločnosť však potvrdila, že z pohľadu jej fondu Sandberg Investment Fund II, ktorý spravuje investície v celkovej výške 130 miliónov eur, ide o „signifikantnú investíciu“. Partneri si ju podelili v pomere 65 % (Sandberg) a 35 % (ARX).



„Sandberg sa dlhodobo špecializuje na podporu ambicióznych technologických spoločností v regióne strednej a východnej Európy, poskytovanie strategického poradenstva, operatívnych znalostí a zdrojov na urýchlenie rastu. Phobs vynikajúco zapadá do tejto stratégie a veríme, že firme pomôžeme napredovať rýchlejšie vstupom na nové trhy a podporou inovácií,“ zhodnotil partner a CIO Sandberg Capital Michal Rybovič.



Spoločnosť Phobs vznikla v roku 2004 v Dubrovníku. Vyvíja softvérové riešenia pre hotely a kempy s cieľom maximalizovať ich výnosy, zlepšiť zákaznícku skúsenosť a optimalizovať náklady spojené s vytváraním rezervácií. Jej systém v súčasnosti využíva viac ako 3500 nehnuteľností z radov hotelových a kempingových sietí. Dosahuje ročné tržby približne 7 miliónov eur a v posledných rokoch rastie dvojciferným tempom. Najväčšia časť príjmov pochádza z Chorvátska, ktoré dopĺňa Slovinsko a ďalšie medzinárodné trhy.



Sandberg Capital je slovenská private equity spoločnosť založená v roku 2014. Zameriava sa na investície do malých a stredných podnikov na Slovensku a v regióne strednej a východnej Európy. Spravuje aktíva presahujúce 340 miliónov eur so zameraním na investície v sektoroch IT, telekomunikácií, poľnohospodárstva, vzdelávania a maloobchodu.



ARX Equity Partners je česká investičná spoločnosť fungujúca viac ako dve desaťročia s aktuálne investovaným kapitálom vyše 300 miliónov eur. Zameriava sa na podporu rastu a rozvoja stredne veľkých spoločností v strednej Európe.