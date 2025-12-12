Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. december 2025Meniny má Otília
< sekcia Ekonomika

Sandberg získava majoritný podiel v českej spoločnosti HotelTime

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sandberg Capital je investičná skupina patriaca medzi najvýznamnejších a najaktívnejších hráčov v strednej a východnej Európe.

Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenská private equity firma Sandberg Capital získava prostredníctvom fondu SIF2 majoritný podiel v českej technologickej spoločnosti HotelTime, poprednom poskytovateľovi hotelového softvéru. Informoval o tom Sandberg.

„Do HotelTime vstupujeme, pretože je lídrom svojho segmentu s rýchlym rastom a so silným medzinárodným presahom. V HotelTime vidíme výrazný potenciál vďaka jeho silnej trhovej pozícii a škálovateľnému biznis modelu a veríme, že je výborne pripravený ťažiť z pokračujúceho prechodu na cloudové riešenia v hotelovom segmente,“ hovorí Michal Rzavský, investičný manažér Sandberg Capital.

Sandberg Capital je investičná skupina patriaca medzi najvýznamnejších a najaktívnejších hráčov v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku spustil Sandberg dva private equity fondy vrátane Sandberg Investment Fund II (SIF2) a aktuálne spravuje aktíva presahujúce 500 miliónov eur.

HotelTime je popredný poskytovateľ cloudového hotelového softvéru, najmä property management systému pre stredné a väčšie nezávislé hotely a hotelové siete. Spoločnosť bola založená v roku 2002 v Prahe a má približne 45 zamestnancov.
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených