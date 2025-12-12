< sekcia Ekonomika
Sandberg získava majoritný podiel v českej spoločnosti HotelTime
Sandberg Capital je investičná skupina patriaca medzi najvýznamnejších a najaktívnejších hráčov v strednej a východnej Európe.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenská private equity firma Sandberg Capital získava prostredníctvom fondu SIF2 majoritný podiel v českej technologickej spoločnosti HotelTime, poprednom poskytovateľovi hotelového softvéru. Informoval o tom Sandberg.
„Do HotelTime vstupujeme, pretože je lídrom svojho segmentu s rýchlym rastom a so silným medzinárodným presahom. V HotelTime vidíme výrazný potenciál vďaka jeho silnej trhovej pozícii a škálovateľnému biznis modelu a veríme, že je výborne pripravený ťažiť z pokračujúceho prechodu na cloudové riešenia v hotelovom segmente,“ hovorí Michal Rzavský, investičný manažér Sandberg Capital.
Sandberg Capital je investičná skupina patriaca medzi najvýznamnejších a najaktívnejších hráčov v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku spustil Sandberg dva private equity fondy vrátane Sandberg Investment Fund II (SIF2) a aktuálne spravuje aktíva presahujúce 500 miliónov eur.
HotelTime je popredný poskytovateľ cloudového hotelového softvéru, najmä property management systému pre stredné a väčšie nezávislé hotely a hotelové siete. Spoločnosť bola založená v roku 2002 v Prahe a má približne 45 zamestnancov.
„Do HotelTime vstupujeme, pretože je lídrom svojho segmentu s rýchlym rastom a so silným medzinárodným presahom. V HotelTime vidíme výrazný potenciál vďaka jeho silnej trhovej pozícii a škálovateľnému biznis modelu a veríme, že je výborne pripravený ťažiť z pokračujúceho prechodu na cloudové riešenia v hotelovom segmente,“ hovorí Michal Rzavský, investičný manažér Sandberg Capital.
Sandberg Capital je investičná skupina patriaca medzi najvýznamnejších a najaktívnejších hráčov v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku spustil Sandberg dva private equity fondy vrátane Sandberg Investment Fund II (SIF2) a aktuálne spravuje aktíva presahujúce 500 miliónov eur.
HotelTime je popredný poskytovateľ cloudového hotelového softvéru, najmä property management systému pre stredné a väčšie nezávislé hotely a hotelové siete. Spoločnosť bola založená v roku 2002 v Prahe a má približne 45 zamestnancov.