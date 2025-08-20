< sekcia Ekonomika
Sanders podporil Trumpov plán na získanie podielu v spoločnosti Intel
Autor TASR
Washington 20. augusta (TASR) - Ľavicový americký senátor Bernie Sanders v stredu podporil plán prezidenta Donalda Trumpa previesť vládne granty pre výrobcov čipov, vrátane 10,9 miliardy dolárov (9,33 miliardy eur) v prospech spoločnosti Intel, na vládne podiely v týchto spoločnostiach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Ak spoločnosti vyrábajúce mikročipy zarobia na veľkorysých grantoch, ktoré dostanú od federálnej vlády, daňoví poplatníci v USA majú právo na primeranú návratnosť tejto investície,“ uviedol Sanders, nezávislý poslanec, ktorý spolupracuje s demokratmi.
Granty boli zavedené ako súčasť zákona o čipoch a vede (Chips and Science Act), balíka stimulov, ktorý Kongres schválil v roku 2022 s cieľom podporiť výskum a výrobu v USA. Legislatíva počíta s dotáciami v celkovej výške približne 39 miliárd USD.
Minister obchodu Howard Lutnick teraz zvažuje scenár, v rámci ktorého by vláda výmenou za granty získala majetkové podiely v dotknutých spoločnostiach, keďže Trumpova administratíva sa snaží získať „vlastný kapitál“ výmenou za „investície“, uviedli v utorok (19. 8.) zdroje agentúry Reuters.
Nezvyčajná zhoda medzi Sandersom a republikánskym prezidentom Trumpom v otázke vládnych podielov v súkromných spoločnostiach poukazuje na výrazný posun Trumpa smerom k politike štátnych zásahov do ekonomiky, ktoré sa zvyčajne spájajú s ľavicou.
Odkedy sa Trump v januári druhýkrát ujal úradu, súhlasil s tým, že gigantom v oblasti čipov pre umelú inteligenciu (AI), spoločnostiam Nvidia a AMD, umožní predávať svoje produkty pre AI Číne výmenou za to, že federálna vláda bude dostávať 15 % príjmov z predaja. Pentagon sa zase má stať najväčším akcionárom malej ťažobnej spoločnosti s cieľom zvýšiť produkciu magnetov zo vzácnych zemín. Washington si tiež vyrokoval tzv. „zlatú akciu“ s určitým právom veta ako súčasť dohody, ktorá by umožnila japonskému oceliarskemu koncernu Nippon Steel kúpiť americkú spoločnosť U. S. Steel.
Sanders a demokratická senátorka Elizabeth Warrenová predložili pozmeňujúci návrh k zákonu o čipoch, ktorý by zakazoval ministerstvu obchodu udeľovať dotácie na jeho základe bez toho, aby ministerstvo financií získalo záruky, majetkový podiel alebo dlhopisy vydané prijímajúcou spoločnosťou.
„Som rád, že Trumpova administratíva súhlasí s dodatkom, ktorý som predložil pred tromi rokmi,“ povedal Sanders. „Daňoví poplatníci by nemali poskytovať miliardy dolárov na podporu veľkým a ziskovým spoločnostiam, ako je Intel, bez toho, aby za to dostali niečo na oplátku,“ zdôraznil.
(1 EUR = 1,1682 USD)
