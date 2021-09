Šanghajský závod Tesly vyprodukuje za 9 mesiacov 300.000 vozidiel

Peking 26. septembra (TASR) - Očakáva sa, že šanghajský závod Tesly vyprodukuje za prvých 9 mesiacov tohto roka 300.000 elektromobilov, a to aj napriek globálnemu nedostatku čipov, uviedli dva zdroje, ktoré chceli zostať v anonymite.



Tesla vyrába šanghajskom závode sedan Model 3 a športovo-úžitkové vozidlo Model Y pre čínsky aj zahraničné trhy, ako sú napríklad Nemecko a Japonsko.



Za prvých 8 mesiacov závod zákazníkom dodal okolo 240.000 vozidiel, mnohé z toho smerovali na export, ako vyplýva z údajov čínskeho zväz predajcov osobných áut CPCA. Tesla nezverejnila detaily týkajúce sa produkcie závodu.



Očakáva sa, že Tesla by mohla v šanghajskom závode tento rok vyrobiť 450.000 elektromobilov, z toho by na export malo smerovať asi 66.100.