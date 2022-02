Sankcie proti Rusku vyvolali turbulencie na komoditných trhoch

Londýn/New York 28. februára (TASR) - Sprísnenie sankcií Spojených štátov a európskych krajín sčasti odrezalo Rusko od globálneho systému. To zároveň spôsobilo narušenie dodávok najrôznejších komodít, od paládia po pšenicu.



Záujemcovia takisto prestali nakupovať ruský skvapalnený plyn, keďže čakajú, kým bude jasnejšie, ako sa sankcie dotknú bánk a firiem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg. Takisto prudko vzrástli náklady na prepravu ruských surovín. Sankcie výrazne ovplyvnili trhy od New Yorku cez Londýn až po Hongkong, ako sa medzinárodní investori zbavujú ruských komoditných aktív.



Bezprostredne sa investori a obchodníci sústredia predovšetkým na narušenie čiernomorského obchodu, ktorý zahŕňa milióny barelov ropy denne a približne štvrtinu svetového exportu obilia. Sankcie sa síce zatiaľ nedotkli ruských komodít, ale zároveň s eskaláciou konfliktu rastie možnosť výrazného narušenia a premiestnenia obchodných tokov.



Ešte pred vylúčením niektorých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT viacero finančných inštitútov zastavilo financovanie obchodov s komoditami z Ruska.



Société Générale a Credit Suisse Group podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou prestali poskytovať financie na obchody s ruskými komoditami. Holandské banky ING Groep a Rabobank obmedzili úvery pre obchody, ktoré zahŕňajú pohyb komodít z Ruska a Ukrajiny, reštrikcie prijali aj čínske banky.



Takže aj bez priamych sankcií existuje riziko, že mnoho komoditných trhov, na ktorých hrá ruský export dôležitú úlohu, čakajú veľké turbulencie. Vojna spôsobila veľké logistické problémy. Poisťovne odmietajú poisťovať plavidlá smerujúce do Čierneho mora, alebo požadujú obrovské prirážky.



Putinov útok na Ukrajinu takisto zvýšil riziko, že ruské komodity sa stanú pre medzinárodných investorov toxickými. Nórsko už oznámilo, že jeho štátny investičný fond sa zbaví ruských aktív. Takisto koncern BP uviedol, že sa zbaví podielu v ruskej štátnej ropnej spoločnosti Rosnefť.



Moskovská burza zostala v pondelok zatvorená. Akcie ruského ťažobného koncernu MMC Norilsk Nickel sa v Londýne prepadli o 58 %. Akcie hlinikárne United Co. Rusal International v Hongkongu klesli o 19 %.