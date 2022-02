Sankcie voči Rusku sú nevídané, zapríčinia prepad životnej úrovne

Bratislava 28. februára (TASR) - Sankcie voči Ruskej federácii pre jej vojenskú inváziu na území Ukrajiny majú nevídané rozmery. Zhodli sa na tom slovenskí analytici oslovení TASR. Pre Rusko to bude znamenať dramatický prepad životnej úrovne takmer okamžite, myslí si analytik INESS Martin Vlachynský. Investičný analytik FinGO.sk František Burda ilustroval prvé okamžité dôsledky na páde ruského rubľa a zvyšovaní sadzieb. Je však ťažké zhodnotiť, či sankcie dokážu zabrániť Rusku financovať vojnu, každopádne mu ale spôsobia nemalé ťažkosti a povedú k škodám na ruskej ekonomike, k spomaleniu ekonomického rastu a k zdražovaniu, zhrnula analytička 365.bank Jana Glasová.



Podľa Vlachynského ekonomická vojna nemá hranice a obete budú ako na ruskej, tak aj na európskej strane v podobe rastúcich cien či recesie. "Musíme sa pripraviť na to, že solidaritu s Ukrajinou budeme ukazovať aj schopnosťou zvládnuť ekonomické nepohodlie a pokles životnej úrovne," poznamenal analytik.



Burda pripomenul, že od začiatku vojenského konfliktu panuje globálna zhoda ekonomicky zastaviť Rusko, preto sankcie prijímajú štáty po celom svete. "Prvé sankcie boli vlažné, no vypnutie ruských bánk od SWIFT-u a hlavne zmrazenie zahraničných rezerv ruskej centrálnej banky sú obrovskými ranami pre tento režim," myslí si analytik. Prvé dôsledky bolo vidno podľa neho okamžite. Ruský rubeľ ráno oslaboval voči euru o viac ako 28 %, ruská burza v pondelok ráno neotvorila obchodovanie a ruská centrálna banka zvyšuje sadzby na 20 %.



Glasová vysvetlila, že odpojenie ruských bánk od medzinárodného platového systému SWIFT spôsobí problémy nielen Rusku, ale aj Európe. "Čo sa SWIFT-u týka, podľa nateraz zverejnených informácii by sa to malo robiť tak, aby neboli zastavené platby za energetické komodity (ropa, plyn). Nie je však možné vylúčiť ani to, že nastane problém aj v tom, ako zaplatiť za dodávky ropy a plynu z Ruska," skonštatovala analytička. Pripustila, že to môže viesť k tomu, že tieto dodávky by sa mohli aj obmedziť alebo zastaviť.



Analytička dodala, že sankcie zamerané proti centrálnej banke Ruskej federácie zase obmedzia uskutočňovanie operácií na finančnom trhu, čo oslabuje ruskú menu. "Výrazné oslabenie rubľa pritom tlačí infláciu v Rusku nahor, keďže tovary dovážané zo zahraničia sa stávajú na ruskom trhu drahšími. Pre boj s infláciou už teraz Ruská centrálna banka výrazne zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu až na 20 %, to ale spôsobí aj zdražovanie úverov pre ruské firmy aj obyvateľov a spomalí ekonomický rast," zhrnula analytička.