Sankcie voči Rusku zvyšujú závislosť Západu od palív z Ázie

New York 28. novembra (TASR) - Vojna na Ukrajine, v dôsledku ktorej západné štáty uvalili sankcie na ruský energetický sektor, posilňuje pozíciu Ázie a Blízkeho východu ako dodávateľov nafty a benzínu, surovín kľúčových pre fungovanie svetovej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



V reakcii na útok na Ukrajinu sa Európa a USA rozhodli znížiť svoju závislosť od dovozu palív z Ruska. V rovnakom období však čelia nedostatku vlastných zásob. To vytvára nebývalé možnosti pre obrie rafinérie, napríklad v Číne a Kuvajte. "Európa a USA sa obrátili chrbtom k ruským ropným produktom, čo znamená zvýšenie ich závislosti od dodávok surovín z krajín Blízkeho východu a Ázie," povedal Eugene Lindell z poradenskej spoločnosti FGE so sídlom v Londýne.



Závislosť rastie aj v dôsledku toho, že západné krajiny v minulých rokoch výrazne skresali svoju rafinérsku kapacitu, naopak, druhá strana sveta v tejto oblasti expandovala. Západné trhy, vrátane Európy a Amerík, zredukovali podľa FGE rafinérsku kapacitu v posledných troch rokoch o 2,4 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), zatiaľ čo Blízky východ a Ázia 2,5 milióna barelov pridali.



Tento rozdiel bude pritom v nasledujúcom období rásť. Podľa odhadov Rystad Energy sa v najbližších troch rokoch rafinérska kapacita zvýši o 8 miliónov barelov denne, pričom najviac sa na tom bude podieľať Ázia a Blízky východ a najmenej Európa.



K prudkému obratu v rafinérskom priemysle vo svete prispela aj pandémia nového koronavírusu. Lockdown v mnohých krajinách sveta znížil dopyt a viedol k zatvoreniu viacerých starších rafinérií. V Číne sa však v rovnakom čase sprevádzkovali ešte väčšie a modernejšie rafinérie s cieľom vykrývať rastúci dopyt Číny po rope. Naopak, Európa a USA sa sústredili na odklon od fosílnych palív smerom k zelenším energiám.



Invázia Ruska na Ukrajinu a následné sankcie západných štátov voči ruskému energetickému sektoru však energetické trhy zaskočili. Výsledkom je, že mnohé štáty, ktoré nemajú dostatočnú rafinérsku kapacitu, musia prednostne riešiť otázku energetickej bezpečnosti. V takejto situácii akýkoľvek výpadok, či to bude štrajk zamestnancov alebo nečakané pozastavenie výroby, budú trhy cítiť omnoho výraznejšie než predtým.



Ako povedal John Auers zo spoločnosti RBN Energy, rýchlo klesajú zásoby nafty v krajinách severozápadnej Európy a s rastúcim nedostatkom nafty a benzínu zápasia aj štáty na severovýchode USA. Navyše, aj krajiny Latinskej Ameriky sú čoraz viac závislé od dovozu, keďže viacero rafinérií v Karibiku zatvorili a niektoré závody v Mexiku či vo Venezuele zápasia s výpadkami.



Mexiko dováža benzín z Číny, ktorej rafinérie ťažia zo zvýšených vývozných kvót. Podľa výpočtov agentúry Bloomberg ázijský export palív smeruje do Amerík v súčasnosti v dvakrát väčšom objeme než pred rokom.



Serena Huangová, analytička pre oblasť Ázie vo firme Vortexa, v tejto súvislosti dodala, že objem palív prepravovaných po mori je momentálne o 3 % vyšší než predstavuje priemer za posledných päť rokov. A dôvodom je najmä transport nafty z Ázie a Blízkeho východu do Európy.