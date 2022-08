Sankcie zaradili Rusko medzi najväčšie trhy s platbami v čínskej mene

Moskva 20. augusta (TASR) - Pred inváziou Ruska na Ukrajinu realizovali ruské inštitúcie platby v čínskej mene iba v minimálnej miere. Po zhruba šiestich mesiacoch vojny sa však Rusko dostalo v rebríčku štátov mimo pevninskej Číny, ktoré používajú pri globálnych platbách čínsky jüan, na tretie miesto. Dôvodom sú sankcie, ktoré západné štáty uvalili na Moskvu za útok na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Do útoku voči Ukrajine 24. februára SWIFT, čo je spoločnosť pre medzinárodnú medzibankovú komunikáciu, Rusko vo svojich mesačných rebríčkoch pri transakciách v čínskej mene ani neevidovala. V najnovšom rebríčku zverejnenom koncom tohto týždňa však Rusko figuruje na 3. mieste. Ako ukázali najnovšie údaje SWIFT-u, ruské firmy a banky sa na celkovej hodnote medzinárodných platieb v jüanoch podieľali v júli takmer 4 %. Na porovnanie, v júni to bolo 1,42 % a vo februári, v mesiaci, ktorého drvivá časť predchádzala vojne na Ukrajine, 0 %.



Prvé miesto v oblasti finančných transakcií v jüanoch mimo kontinentálnej Číny si udržiava Hongkong. Ten sa na celkovej hodnote takýchto transakcií podieľal v júli 73,8 %. Nasleduje Británia so 6,4-percentným podielom.



Nečakaný posun Ruska v rebríčku jüanových transakcií podporuje argument, že sankcie západných štátov fungujú a vytláčajú Rusko z dolárového globálneho bankového systému. Na druhej strane, potvrdzujú aj argumenty tých, ktorí tvrdia, že sankcie povedú k užšiemu spojenectvu medzi Moskvou a Pekingom.



Rusko medzičasom vytvorilo vlastný systém finančnej komunikácie na spôsob SWIFT-u. Zároveň založilo špeciálne účty v bankách, ktoré ešte stále nepodliehajú sankciám, a pokračuje v obchodovaní s kľúčovými komoditami, ako je ropa, s krajinami ako Čína, India a Turecko.



Najnovší rebríček SWIFT-u zároveň potvrdil, že ruský rubeľ už nepatrí do prvej dvadsiatky svetových mien, ktoré sa využívajú pri medzinárodných transakciách. Napríklad v decembri minulého roka patrilo ruskej mene 16. miesto s 0,3-percentným podielom z celkovej hodnoty transakcií. Odvtedy sa však už rubeľ medzi 20 top menami neobjavil. V júli bol na prvom mieste americký dolár, nasledovaný eurom a britskou librou. Štvrté a piate miesto obsadili ázijské meny, na 4. mieste bol japonský jen a na piatom čínsky jüan.