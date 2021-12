Sanofi kúpi americkú biotechnologickú firmu Amunix za 1 miliardu USD

Paríž 21. decembra (TASR) - Francúzsky farmaceutický gigant Sanofi v utorok oznámil, že podpísal miliardovú zmluvu na kúpu americkej biotechnologickej firmy Amunix, ktorá vyvíja protirakovinové terapie.



Spoločnosť Sanofi je pod tlakom, aby oživila svoj predaj liekov, a túži prekonať neúspechy v pretekoch o vývoj očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19.



„Sanofi získa Amunix za predbežnú platbu vo výške približne 1 miliardy dolárov (887,07 milióna eur) a ďalších 225 miliónov USD zaplatí po dosiahnutí určitých budúcich vývojových míľnikov,“ uviedol francúzsky koncern vo vyhlásení.



Imunoonkologická firma Amunix vyvíja protirakovinové terapie založené na cytokínoch, malých proteínoch, ktoré hrajú úlohu pri kontrole imunitného systému, a T-bunkách, čo je typ bielych krviniek.



Jej technológia by mohla „presne na mieru dodávať lieky tak, aby sa stali aktívnymi iba v nádorových tkanivách a zároveň šetrili normálne tkanivá,“ povedal šéf výskumu a vývoja Sanofi John Reed. Klinické skúšky najsľubnejšieho lieku s názvom AMX-818 by mali odštartovať začiatkom roku 2022.



„Sme nadšení, že môžeme rýchlo napredovať v sľubnom vývoji Amunixu a spájať ich inovatívne kandidátske lieky s komplementárnymi molekulami v imuno-onkologickom portfóliu Sanofi,“ vyhlásil Reed.



Koncern Sanofi by chcel dokončiť akvizíciu Amunixu v 1. štvrťroku budúceho roka.



Amunix je tak ďalšou zo série akvizícií francúzskej spoločnosti po septembrovej kúpe americkej biotechnologickej firmy Kadmon za 1,6 miliardy USD, ktorá vyvíja liečbu pre pacientov po transplantácii, a kúpe Translate Bio, ktorá sa venuje výskumu tzv. messenger RNA (mediátorovej ribonukleovej kyseliny) za 2,7 miliardy USD.



Dohoda s Translate Bio umožnila Sanofi získať určité významné know-how v oblasti technológie mRNA, ktoré môže využiť pri vývoji vakcín.



Začiatkom tohto mesiaca Sanofi a GlaxoSmithKline uviedli, že očakávajú údaje z posledných štádií klinických skúšok ich kandidáta na posilňujúcu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v 1. štvrťroku, a nie v tomto roku, čo znamená ďalšie meškanie.



(1 EUR = 1,1273 USD)