< sekcia Ekonomika
Sanofi kupuje americkú biofarmaceutickú skupinu Insmed
Akcionári spoločnosti Insmed dostanú 175 USD za každú akciu. Firma Sanofi uviedla, že akvizíciu bude financovať z vlastných prostriedkov aj prostredníctvom dlhu, ale ďalšie podrobnosti neposkytla.
Autor TASR
Paríž 24. novembra (TASR) - Francúzsky farmaceutický gigant Sanofi uzavrel dohodu o kúpe americkej biofarmaceutickej skupiny Insmed, ktorá sa špecializuje na liečbu ochorení dýchacích ciest, za 41 miliárd USD (37,48 miliardy eur) v hotovosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Akcionári spoločnosti Insmed dostanú 175 USD za každú akciu. Firma Sanofi uviedla, že akvizíciu bude financovať z vlastných prostriedkov aj prostredníctvom dlhu, ale ďalšie podrobnosti neposkytla. Francúzska farmaceutická spoločnosť očakáva, že jej zisk na akciu začne fúzia zvyšovať od záveru roka 2028.
Dvojicu hlavných produktov skupiny Insmed tvorí liek Brinsupri na liečbu bronchiektázie, a liek Arikayce, ktorý je určený na liečbu ochorenia pľúc spôsobeného skupinou mikrobaktérií Mycobacterium avium komplex (MAC). Liek Brinsupri od uvedenia na trh v auguste minulého roka do 30. septembra tohto roka vygeneroval tržby v sume 1,1 miliardy USD. Tržby za predaj lieku Arikayce dosiahli vlani sumu 434 miliónov USD, čo bol medziročný rast o 19 %.
„Táto akvizícia predstavuje významný strategický krok, ktorý výrazne urýchli našu strednodobú a dlhodobú trajektóriu rastu,“ uviedla vo vyhlásení generálna riaditeľka spoločnosti Sanofi Belén Garijová.
(1 EUR = 1,0939 USD)
Akcionári spoločnosti Insmed dostanú 175 USD za každú akciu. Firma Sanofi uviedla, že akvizíciu bude financovať z vlastných prostriedkov aj prostredníctvom dlhu, ale ďalšie podrobnosti neposkytla. Francúzska farmaceutická spoločnosť očakáva, že jej zisk na akciu začne fúzia zvyšovať od záveru roka 2028.
Dvojicu hlavných produktov skupiny Insmed tvorí liek Brinsupri na liečbu bronchiektázie, a liek Arikayce, ktorý je určený na liečbu ochorenia pľúc spôsobeného skupinou mikrobaktérií Mycobacterium avium komplex (MAC). Liek Brinsupri od uvedenia na trh v auguste minulého roka do 30. septembra tohto roka vygeneroval tržby v sume 1,1 miliardy USD. Tržby za predaj lieku Arikayce dosiahli vlani sumu 434 miliónov USD, čo bol medziročný rast o 19 %.
„Táto akvizícia predstavuje významný strategický krok, ktorý výrazne urýchli našu strednodobú a dlhodobú trajektóriu rastu,“ uviedla vo vyhlásení generálna riaditeľka spoločnosti Sanofi Belén Garijová.
(1 EUR = 1,0939 USD)