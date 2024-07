Sanofi plánuje investovať v Nemecku do 1,5 miliardy eur

Paríž/Berlín 1. júla (TASR) - Francúzsky farmaceutický koncern Sanofi by mal čoskoro oznámiť investíciu až za 1,5 miliardy eur do svojho závodu vo Frankfurte nad Mohanom, kde vyrába liek na liečbu cukrovky. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na nemecký ekonomický denník Handelsblatt.



Denník, ktorý citoval zdroje z nemeckej vlády, v pondelok zverejnil, že firma Sanofi zmenila pôvodné plány, na základe ktorých chcela presunúť výrobu lieku pre diabetikov Lantus do Francúzska. Teraz by spoločnosť mala oznámiť, že naopak, do závodu vo Frankfurte nad Mohanom plánuje investovať od 1,3 miliardy do 1,5 miliardy eur. Francúzska firma sa k informáciám zatiaľ nevyjadrila.



Nemeckej vláde sa v poslednom období podarilo pritiahnuť do farmaceutického sektora niekoľko investorov. Koncom minulého roka americká farmaceutická firma Eli Lilly prisľúbila v Nemecku investíciu za 2,3 miliardy eur do výroby liekov na obezitu a pre diabetikov. Následne vo februári tohto roka japonská spoločnosť Daiichi Sankyo oznámila, že do svojho závodu neďaleko Mníchova zameriavajúceho sa na výrobu onkologických liekov investuje približne jednu miliardu eur.