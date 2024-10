Sanofi začal rokovania o predaji kontrolného podielu v divízii Opella

Paríž 21. októbra (TASR) - Francúzsky farmaceutický koncern Sanofi začal exkluzívne rokovania s americkou investičnou spoločnosťou Clayton Dubilier & Rice (CD&R) o predaji kontrolného 50-percentného podielu v divízii spotrebiteľského zdravia Opella. Okrem toho by sa menšinovým akcionárom mala stať aj štátna investičná banka Bpifrance, ktorá by mala v divízii prevziať dvojpercentný podiel. Štát tak získa v spoločnosti Opella miesto v správnej rade. Informovala o tom agentúra Reuters.



Sanofi je tak ďalším výrobcom liekov, ktorý sa postupne zbavuje aktivít v oblasti spotrebiteľských tovarov. Spoločnosť uviedla, že divízia Opella bola ocenená na približne 16 miliárd eur. To je zhruba 14-násobok odhadovaného zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za rok 2024.



Správy o plánovanom predaji divízie vyrábajúcej napríklad sirup proti kašľu Mucosolvan či liek na alergie Allegra vyvolali v minulých týždňoch nespokojné reakcie opozície, podľa ktorej tak Francúzsko príde o jedno zo strategických aktív. Opella zamestnáva celosvetovo zhruba 11.000 ľudí.



Koncom minulého týždňa však zdroje z francúzskej vlády uviedli, že aj v prípade predaja časti firmy Opella Američanom zostane výroba vo Francúzsku a predaj by nemal zasiahnuť ani pracovné miesta. Dokončenie celého procesu sa predpokladá v 2. štvrťroku budúceho roka a vedenie Sanofi uviedlo, že zisk z predaja polovičného podielu v divízii Opella chce využiť na financovanie nákladného vývoja nových protizápalových liekov a produktov v oblasti imunologickej liečby.