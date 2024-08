Santos: Dopyt po zemnom plyne zostane silný aj po roku 2050

Adelaide 21. augusta (TASR) - Dopyt po zemnom plyne zostane aj po roku 2050 silný napriek úsiliu vlád a firiem o dosiahnutie nulových emisií do polovice storočia. Vyhlásil to v stredu Kevin Gallagher, šéf austrálskej spoločnosti Santos, ktorá sa zaoberá ťažbou ropy a zemného plynu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Gallagher je pod tlakom, aby splnil ambiciózny plán na zvýšenie produkcie Santosu o viac ako 50 % do konca tejto dekády, čím by upevnil jej pozíciu druhého najväčšieho producenta fosílnych palív v Austrálii a významného medzinárodného dodávateľa energií.



Spoločnosť so sídlom v Adelaide v stredu uviedla, že jej hlavný projekt na skvapalnený zemný plyn (LNG) Barossa je takmer na 80 % dokončený a smeruje k produkcii prvého plynu v budúcom roku.



"Dopyt po plyne, najmä po LNG zostane po roku 2050 veľmi silný," povedal Gallagher v rozhovore pre televíziu Bloomberg.



Spoločnosť Santos oznámila tiež pokles základného zisku v 1. polroku 2024 o 18 % na 654 miliónov USD (590,04 milióna eur). A jej produkcia sa znížila o 2 % na 44 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu.



Napriek tomu Gallagherov pozitívny výhľad pomohol presvedčiť predstavenstvo, aby podporilo dočasnú dividendu vo výške 13 centov na akciu, čo je viac ako v rovnakom období minulého roka.



(1 EUR = 1,1084 USD)