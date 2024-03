Novela o povinnom zmluvnom poistení je podľa asociácie nedostatočná

Bratislava 5. marca (TASR) - Predkladaný návrh novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) z dielne Ministerstva financií (MF) SR je nedostatočný. Zo smernice Európskeho parlamentu a Rady zavádza len povinné minimum zmien. Uviedla to v utorok Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených (SAOPP) s tým, že termín na jej implementáciu pre členské krajiny EÚ uplynul už koncom minulého roka.



"Znenie posilňuje práva poisťovateľov (napríklad regresy, nároky) a zvyšuje sankcie za nezaplatenie PZP. Mimochodom, tieto pokuty budú smerovať do štátnej kasy, neputujú späť do systému PZP - na posilnenie garančného fondu (SKP), prípadne prevenciu nehôd či zníženia počtu nepoistených vozidiel," uviedla asociácia.



SAOPP s vyše 600 signatármi podala hromadnú pripomienku, ktorou upozornila predkladateľa na dlhoročné problémy z praxe. MF SR ju však v rozporovom konaní odmietlo. Asociácia upozornila na to, že práva poškodených, teda faktických adresátov PZP, zostanú neposilnené a bez potrebných úprav, čo zrejme opäť zvýši počet súdnych sporov.