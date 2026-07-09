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SAP nemusí platiť pokutu za porušenie protimonopolných pravidiel EÚ
EK začala v septembri protimonopolné vyšetrovanie spoločnosti SAP, ktorá ponúka tradičný softvér aj cloudové výpočtové služby, pre obavy, že jej praktiky by mohli narušiť hospodársku súťaž.
Autor TASR
Brusel 9. júla (TASR) - Nemecký softvérový gigant SAP nemusí platiť pokutu za porušenie pravidiel Európskej únie v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. Oznámila to vo štvrtok Európska komisia (EK), podľa ktorej spoločnosť v reakcii na jej výhrady prisľúbila zaviesť potrebné zmeny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
EK začala v septembri protimonopolné vyšetrovanie spoločnosti SAP, ktorá ponúka tradičný softvér aj cloudové výpočtové služby, pre obavy, že jej praktiky by mohli narušiť hospodársku súťaž. Problémy sa vďaka záväzkom zo strany spoločnosti podarilo vyriešiť, uviedla Komisia. SAP napríklad umožní zákazníkom ukončiť svoje licencie v mimoriadnych situáciách, ako je platobná neschopnosť alebo bankrot ich obchodných partnerov, priblížila EK. Záväzky sú právne podmienené a musia zostať v platnosti na celom svete desať rokov, zdôraznila Komisia.
„Dnešné rozhodnutie poskytuje zákazníkom väčšiu slobodu pri výbere služieb údržby a podpory bez nespravodlivých obmedzení, ktoré im zvyšovali náklady a potláčali hospodársku súťaž,“ uviedla európska komisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová. „Malo by to slúžiť ako výstraha pred podobnými praktikami na cloudových trhoch, kam sa zákazníci čoraz viac presúvajú,“ dodala.
EK začala v septembri protimonopolné vyšetrovanie spoločnosti SAP, ktorá ponúka tradičný softvér aj cloudové výpočtové služby, pre obavy, že jej praktiky by mohli narušiť hospodársku súťaž. Problémy sa vďaka záväzkom zo strany spoločnosti podarilo vyriešiť, uviedla Komisia. SAP napríklad umožní zákazníkom ukončiť svoje licencie v mimoriadnych situáciách, ako je platobná neschopnosť alebo bankrot ich obchodných partnerov, priblížila EK. Záväzky sú právne podmienené a musia zostať v platnosti na celom svete desať rokov, zdôraznila Komisia.
„Dnešné rozhodnutie poskytuje zákazníkom väčšiu slobodu pri výbere služieb údržby a podpory bez nespravodlivých obmedzení, ktoré im zvyšovali náklady a potláčali hospodársku súťaž,“ uviedla európska komisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová. „Malo by to slúžiť ako výstraha pred podobnými praktikami na cloudových trhoch, kam sa zákazníci čoraz viac presúvajú,“ dodala.