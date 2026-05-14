SAP predstavil riešenia pre autonómne riadenie podniku
Bratislava, 14. mája (OTS) — Spoločnosť SAP predstavila koncept autonómneho podniku (Autonomous Enterprise). Jeho cieľom je zlepšiť fungovanie najdôležitejších podnikových procesov tak, aby ľudia a umelá inteligencia spolupracovali efektívne, bezpečne a strategicky pri rastúcich požiadavkách globálneho biznisu.
Snímka: SAP
„Pri kritických procesoch našich zákazníkov nestačí, aby bolo riešenie ‚takmer správne,“ hovorí Christian Klein, CEO SAP. „Spojením SAP Business AI Platform a SAP Autonomous Suite ukotvujeme AI agentov priamo do podnikových procesov, dát a governance mechanizmov. Cieľom je, aby dokázali prinášať presné, bezpečné a s reguláciami kompatibilné výsledky, ktoré vytvárajú nové zdroje príjmov a významné úspory nákladov.“
Koncept Autonomous Enterprise, ktorý nemecký technologický gigant predstavil na podujatí SAP Sapphire 2026 v americkom Orlande, zahŕňa jednotnú AI platformu na tvorbu, správu a riadenie agentov. Ďalej autonómny balík riešení na vykonávanie podnikových operácií a nový používateľský zážitok, ktorý mení spôsob práce s podnikovým softvérom.
Väčšia podpora pre vývojárov
SAP Business AI Platform predstavuje nový základ pre tvorbu a nasadzovanie podnikovej umelej inteligencie založenej na reálnom biznis kontexte. Platforma spája SAP Business Technology Platform, SAP Business Data Cloud a SAP Business AI do jedného riadeného prostredia. Kľúčovou súčasťou je riešenie SAP Knowledge Graph. AI agentom poskytuje štruktúrovanú mapu podnikových entít, procesov a vzťahov v rámci SAP prostredia zákazníka. Súčasťou platformy je aj Joule Studio – AI-first riešenie na tvorbu podnikových agentov, aplikácií a agentických workflow. Vývojári môžu pracovať v no-code aj pro-code režime a využívať rôzne AI frameworky v bezpečnej a škálovateľnej infraštruktúre spravovanej SAP a optimalizovanej pre podnikovú AI.
Samostatní agenti
SAP zároveň predstavil SAP Autonomous Suite, ktorý rozširuje existujúce podnikové aplikácie SAP o AI agentov schopných samostatne riadiť procesy od začiatku až po koniec. Riešenie nasadí viac než 50 špecializovaných Joule asistentov pre oblasti financií, dodávateľských reťazcov, procurementu, HR a zákazníckej skúsenosti. Títo asistenti budú koordinovať viac než 200 špecializovaných agentov vykonávajúcich konkrétne úlohy.
Napríklad nový Autonomous Close Assistant dokáže skrátiť proces finančnej uzávierky z týždňov na dni automatizáciou účtovných zápisov, zosúlaďovaním údajov a odstraňovaním chýb v celom procese.
Špeciálne riešenia pre rôzne sektory
SAP predstavil aj koncept Industry AI. Rozširuje portfólio o sedem autonómnych riešení pre konkrétne odvetvia. Tie kombinujú špecifickú procesnú logiku, dátové modely a regulačné požiadavky jednotlivých sektorov.
Na podujatí SAP predstavil i spoluprácu s európskou energetickou spoločnosťou RWE, kde Industry AI pomáha znižovať neplánované odstávky morských veterných turbín. V scenári Autonomous Asset Management majú AI agenti analyzovať tisíce historických incidentov, identifikovať pravdepodobnú príčinu problému a automaticky vytvárať predvyplnené servisné pracovné príkazy s odporúčanými nástrojmi a riešeniami.
Poviete len želaný výsledok
SAP zároveň predstavil Joule Work, ktorý mení spôsob práce so softvérom SAP. Namiesto prepínania medzi aplikáciami a manuálneho zadávania údajov budú používatelia komunikovať najmä cez Joule. Stačí opísať požadovaný biznis výsledok a systém automaticky zapojí potrebné procesy, dáta a AI agentov, aby ho dosiahol.
Joule Work ide nad rámec konverzácie – proaktívne prináša relevantné poznatky a na pozadí automatizuje rutinné úlohy, takže práca môže plynulo pokračovať aj vtedy, keď ju ľudia aktívne neriadia. Riešenie bude dostupné na desktopoch, mobilných zariadeniach aj cez hlasové rozhrania naprieč SAP aj non-SAP systémami.
100 miliónov eur pre partnerov
SAP upravil svoje programy pre zákazníkov a partnerov tak, aby urýchlil cestu firiem k autonómnemu podniku. Spoločnosť zriadila fond vo výške 100 miliónov eur pre SAP partnerov, ktorý má pomôcť zákazníkom nasadzovať AI asistentov a agentov vyvinutých SAP. Fond je dostupný aj pre partnerov, ktorí rozširujú existujúcich alebo vytvárajú nových partner agentov na novej SAP Business AI Platform pomocou Joule Studio.
SAP zároveň rozšíril svoje ponuky RISE with SAP a SAP GROW, aby urýchlil adopciu AI. Obe zahŕňajú prístup k portfóliu Joule asistentov; zákazníci RISE with SAP budú mať počas prvého roka aktivovaných troch asistentov, zatiaľ čo zákazníci SAP GROW získajú plný prístup k portfóliu už pri onboardingu. Bokom nezostanú ani zákazníci SAP S/4HANA on-premise a SAP ERP Central Component (SAP ECC): tí, ktorí sa zaviažu presunúť väčšinu svojho súčasného prostredia na SAP Cloud ERP, získajú prístup k vybraným AI scenárom, ktoré premostia rozdiel medzi ich aktuálnym prostredím a cloudom.
SAP tiež predstavil nové nástroje pre transformáciu riadenú agentmi, ktoré dokážu znížiť náročnosť ERP migrácií o viac ako 35 percent. Umožňujú rýchlejšie a predvídateľnejšie projekty vďaka automatickej analýze systémov, úprav kódu, konfigurácie a testovania vo veľkom rozsahu.
