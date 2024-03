SAP: Súčasťou SAP Datasphere sa stala generatívna umelá inteligencia

Bratislava 7. marca (TASR) - Súčasťou riešenia SAP Datasphere na zjednodušenie prístupu k firemným dátam sa stáva generatívna umelá inteligencia (AI). Virtuálny asistent Joule má zjednodušiť celé dátové prostredie a prácu s informáciami spraviť ešte intuitívnejšou. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť SAP.



"Zamestnanci mu môžu položiť otázku alebo formulovať problém, ktorý treba vyriešiť, v jednoduchom jazyku a dostanú inteligentné odpovede čerpané z množstva obchodných dát, textov, obrázkov a poznatkov z celého portfólia SAP i zo zdrojov tretích strán," uviedla spoločnosť.



Joule automatizuje vytváranie reportov, dashboardov či plánov. Využíva pritom schopnosti veľkých jazykových modelov (LLM) a kombinuje ich so všetkými dátami vo firme, pričom vo výstupoch zachováva biznisový kontext. Prezentovaná integrácia má podľa spoločnosti uľahčiť firemným plánovačom a analytikom realizáciu komplexných simulácií založených na údajoch. Tie sa pritom budú dať spúšťať aj cez chatové rozhranie.



"To zjednoduší overovanie výsledkov a aktualizácie jednotlivých premenných s cieľom nájsť optimálny plán. Dochádza pritom k zjednoteniu finančného, logistického, prevádzkového a personálneho plánovania v podniku a k jeho natívnemu prepojeniu na SAP aplikácie a na dáta tretích strán," vysvetlil obchodný riaditeľ spoločnosti Bruno Bartoš.



Začlenenie AI je však možné, len pokiaľ podnik disponuje dôveryhodnými a overenými údajmi. Aj preto spoločnosť ohlásila rozšírenie partnerstva so spoločnosťou Collibra, s cieľom integrovať jej platformu s dátovými aktívami. "Organizáciám to umožní zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť pri práci s údajmi a ich súlad s reguláciami či zásadami ochrany súkromia," uzavrela spoločnosť.