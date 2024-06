SAPI: Aj upravené 20 % zvýšenie G-komponentu budú likvidačné

Bratislava 11. júna (TASR) - Nový návrh zvyšovania poplatku za prístup do distribučnej siete (G-komponent) je aj naďalej likvidačný. Hoci Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pôvodne navrhované 50 % zvýšenie poplatku predbežne znížil na 20 %, ani táto úprava neumožní návratnosť investícii do nových zdrojov elektriny na Slovensku. Upozornila na to Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Regulačný úrad reagoval, že bude naďalej podporovať rozumný rozvoj "zelenej energie", no zároveň prísne strážiť spravodlivé ceny pre všetkých odberateľov.



Plánované zvyšovanie G-komponentu, ktorý platia výrobcovia elektriny za prístup do siete, podľa SAPI ohrozuje nevyhnutné investície do nových elektrární. ÚRSO síce avizovalo úpravu zvýšenia tohto poplatku z pôvodných 50 % na 20 %, aj to však podľa SAPI citeľne ovplyvní existujúce elektrárne a v prípade obnoviteľných zdrojov energií (OZE) bude aj takéto navýšenie likvidačné.



"Zastavenie investícií do obnoviteľných zdrojov elektriny ohrozí vznik pracovných miest v priemysle. Firmy dnes v rámci ESG štandardov požadujú dostupnosť zelenej elektriny pre ich prevádzky," upozornil člen výkonného výboru SAPI Ján Horváth.



Asociácia pripomenula, že ÚRSO dostalo k navrhovaného zvýšeniu poplatku vyše 570 pripomienok. Podľa SAPI zachovanie súčasnej úrovne poplatku žiadal aj Úrad vlády SR. "Ten sa obáva, že zvýšenie G-komponentu ohrozí plnenie viacerých cieľov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, na ktoré sú naviazané aj stovky miliónov eur z EÚ," uviedla SAPI s tým, že by tak mohlo byť ohrozené aj plnenie medzinárodných záväzkov SR súvisiacich s výstavbou nových elektrární na báze OZE.



Podľa Horvátha je zarážajúce, že regulačný úrad ignoruje nielen medzinárodné záväzky SR, ale aj potreby domácností a tiež firiem, ktoré tvoria pracovné miesta. Výstavba nových elektrární na báze OZE navyše podľa neho tlačí aj na znižovanie cien elektriny pre domácnosti, veterné a solárne elektrárne totiž majú spomedzi všetkých technológií najnižšie výrobné ceny.



ÚRSO reagovalo, že bude naďalej podporovať rozumný rozvoj "zelenej energie" a zároveň prísne strážiť spravodlivé ceny pre všetkých odberateľov, a to v súlade s legislatívou EÚ a po zapracovaní relevantných pripomienok od účastníkov trhu v SR.



Úrad pripomenul, že bežní odberatelia v súčasnosti platia v účtoch za elektrinu poplatok za užívanie distribučnej sústavy vo výške 100 %. "Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov by mali platiť po novom len vo výške 20 % a ešte sú nespokojní! Úrad má teda za to, že bude takto naďalej zachovaná motivácia pre prevádzkovanie a výstavbu nových obnoviteľných zdrojov aj do budúcnosti," uviedol v reakcii hovorca ÚRSO Radoslav Igaz s tým, že o podrobnejších zmenách v cenových vyhláškach bude úrad informovať po ukončení legislatívneho procesu.