SAPI: Batériové úložiská sú netransparentne obmedzené
Podľa SAPI je zásadným problémom, že obmedzenia sa opierajú o štúdiu, ktorú si dal vypracovať SEPS, no jej plné znenie nebolo zverejnené.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI) podáva podnet Európskej komisii (EK) pre pravidlá, ktoré podľa nej netransparentne a neprimerane obmedzujú batériové úložiská na Slovensku. Neumožňujú im totiž poskytovať väčšinu podporných služieb, ktoré Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) nakupuje na stabilizáciu elektrizačnej sústavy. V utorok o tom informoval riaditeľ SAPI Ján Karaba.
„Bez odbornej diskusie a bez relevantného zverejneného odborného dokumentu sa zaviedol zákaz pre poskytovanie podporných služieb zo strany samostatne stojacich batérií, čo je podľa nás úplne jednoznačne v rozpore s európskou legislatívou,“ priblížil Karaba. Zákaz podľa Karabu obmedzuje konkurenciu, môže zvyšovať náklady pre domácnosti a firmy a zároveň zvýhodňuje existujúcich poskytovateľov využívajúcich tradičné zdroje.
SAPI žiada Európsku komisiu, aby preverila, či slovenské pravidlá nie sú v rozpore s princípmi transparentnosti, nediskriminácie, technologickej neutrality, primeranosti a otvoreného prístupu nových technológií na trh. Na základe podnetu sa môže Európska komisia rozhodnúť sama situáciu prešetriť a dokonca nariadiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby pravidlá zmenil.
Podľa SAPI je zásadným problémom, že obmedzenia sa opierajú o štúdiu, ktorú si dal vypracovať SEPS, no jej plné znenie nebolo zverejnené. Asociácia je presvedčená, že technické limity batérií sa majú riešiť konkrétnymi technickými pravidlami, napríklad požiadavkami na kapacitu, stav nabitia, nabíjaciu stratégiu alebo certifikáciu, ale nie plošným vylúčením celej technológie. Pripomína tiež, že v iných krajinách EÚ sú samostatné batériové úložiská bežnou súčasťou poskytovania podporných služieb.
„Je to úplne bežná služba, ktorú operátor trhu obstaráva. Akurát na Slovensku sa tvárime, že je to niečo neznáme, neuchopené a škodlivé. A je naozaj úplne paradoxné až smiešne, že batériové úložiská, ktoré prevádzkujeme v Českej republike a zúčastňujú sa na trhu na európskych platformách s podpornými službami, tak elektrina z nich je určite obstarávaná aj SEPS,“ uviedol Vladimír Miškovský zo spoločnosti Fuergy.
Miškovský informoval, že pre slovenské pravidlá firma presúva svoje projekty aj pracovné miesta do zahraničia. „Okrem toho Slovensko prichádza aj o stovku miliónov eur z projektov, ktoré sme mali v krajine realizovať. Počas tohto obdobia paralelne Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dotačnú schému na batériové úložiská, ktorá sa paradoxne kvôli stop stavu nevyčerpá a peniaze tak vrátime do Bruselu,” doplnil.
