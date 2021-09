SAPI: Ceny energií tlačia na urýchlenie rozvoja obnoviteľných zdrojov

Bratislava 23. septembra (TASR) – Rastúca cena zemného plynu a jeho dostupnosť vyvolávajú otázky, či s ním môže Európa rátať ako s prechodovým palivom. Viaceré scenáre vývoja naznačujú, že transformáciu na zelenú energetiku je potrebné urýchliť. Predpokladom je digitalizácia sietí, lepší manažment zdrojov a zapojenie ďalších odberateľov do trhu s energiami, uviedla vo štvrtok Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).



„Vlády by z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) nemali robiť strašiaka, ale transparentne informovať o pozitívach aj negatívach. Neobnoviteľné zdroje sa postupne vyčerpávajú a ich cena už bude len rásť. Bez OZE tak v budúcnosti hrozí epidémia energetickej chudoby. Lacná, udržateľná a lokálna energia môže byť tou najlepšou odpoveďou,“ myslí si riaditeľ SAPI Ján Karaba. Všetko však podľa neho bude závisieť od konkrétnych opatrení vlád a nastavenia legislatívy, ktorá má, viac ako kedykoľvek predtým, podporovať rozvoj domácich OZE.



Karaba sa odvolal aj na viceprezidenta Európskej komisie Fransa Timmermansa, podľa ktorého by sme sa mohli vyhnúť dnešnej závislosti na dodávkach fosílnych palív, ak by bola Európska zelená dohoda podpísaná už pred piatimi rokmi.



Na rozdiel od zemného plynu sa cena elektriny vyrobenej z vetra či slnka neustále znižuje, čo podľa šéfa SAPI vyvracia zažitú predstavu o tom, že obnoviteľné zdroje energie sú drahé a že sú príčinou vysokých účtov za energie. Experti podľa Karabu potvrdzujú potrebu rýchleho a masívneho prechodu na OZE, ktoré nás v budúcnosti môžu zachrániť od cenových šokov, ktoré v súčasnosti zažívame.