SAPI: Dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v SR bránia viaceré prekážky

Bratislava 10. mája (TASR) - Zdĺhavý a náročný proces posúdenia vplyvov na životné prostredie EIA, situácia na trhu s elektrinou, či nedostatok voľnej kapacity v sieti na pripojenie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). To sú prekážky uskutočnenia takzvaného Zeleného scenára, ktorý zobrazuje jednu z možných ciest k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality Slovenska v roku 2050 prostredníctvom optimalizácie využitia OZE. Informovala o tom Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI).



„V súčasnosti ani jedna veterná elektráreň na Slovensku nemá záverečné stanovisko z procesu EIA. Čo je už až dokonca škandalózne, lebo niektoré tie projekty začali pred štyrmi rokmi,“ uviedol výkonný riaditeľ SAPI Ján Karaba. Ďalej zdôraznil, že na Slovensku potrebujeme masívne posilňovať a modernizovať siete. „Tam sú investície za miliardy eur, ktoré je potrebné nejako aktivovať, no a zároveň elektrizačná sústava evidentne nie je pripravená z pohľadu flexibility,“ skonštatoval.



Asociácia vníma ako problematickú aj komunikáciu zo strany politických predstaviteľov SR, či šíriace sa mýty o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Nedostatočná skúsenosť s využívaním niektorých druhov OZE, najmä vetra, je podľa odborníkov taktiež prekážkou pri napĺňaní Zeleného scenára.



Zelený scenár by mohol Slovensku podľa asociácie priniesť nižšie ceny energií, zníženie závislosti na dovoze energetických zdrojov zo zahraničia a zníženie environmentálnych a zdravotných nákladov napríklad vďaka obmedzeniu znečistenia ovzdušia. „Vytvoríme tým rozvojom aj nové pracovné miesta, ktoré súvisia so sektormi, ktoré už majú vyššiu pridanú hodnotu. Bavíme sa tu o sektoroch ako priemysel, bavíme sa tu o digitalizácii, o energetických úložiskách,“ doplnil Karaba.