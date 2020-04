SAPI: Energetickú časť programu vlády možno považovať za veľký pokrok

Bratislava 23. apríla (TASR) – Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) označila energetickú časť programového vyhlásenia vlády (PVV) za pokrok oproti doterajšej politike ministerstva hospodárstva. Kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) podľa SAPI správne identifikoval niekoľko dlhoročných problémov slovenskej energetiky, no na druhej strane sa výrobcovia zelenej energie obávajú implementácie jednotlivých zámerov do praxe.



Asociácia pripomenula, že ide najmä o prílišnú centralizáciu, legislatívne bariéry a "svojvôľu a netransparentnosť" regulácie zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Výrobcovia zelenej energie ocenili aj snahu o zvýšení konkurencie na trhu s energiami, o postupnú dereguláciu cien či o odstraňovanie existujúcich legislatívnych a regulačných bariér v oblasti dodávky elektriny, plynu a tepla.



Pri realizácii svojho programu však vláda podľa SAPI narazí na množstvo problémov, napríklad faktu, že sektor obnoviteľných zdrojov energie (OZE) stagnoval viac ako šesť rokov. "V dôsledku stopstavu sa nepripájajú nové zdroje a Slovensku klesá podiel OZE na domácej spotrebe. Ten má do konca roka 2020 dosiahnuť 14 %, no odvetvie sa z aktuálnych 12 % jednoducho nemá kam pohnúť. Rozvoju bráni platná legislatíva, nešťastné a nesystémové zásahy regulátora a tiež postoj distribučných spoločností a Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS) k pripájaniu nových obnoviteľných zdrojov," upozornil riaditeľ SAPI Ján Karaba.



Nové vedenie ministerstva hospodárstva bude musieť podľa Karabu riešiť aj problém sieťových poplatkov (G-komponent a pripojovacie poplatky), ktoré sa ukazujú ako veľká prekážka aj pri aukciách na nové kapacity OZE. Nevyhnutná bude podľa asociácie aj zmena legislatívy a to zvlášť po tom, ako ÚRSO v priebehu marca odobral podporu viac než 100 podporovaným výrobcom. Tí sa v dôsledku tohto konania okamžite dostali do existenčných problémov, čím Slovensko zrejme príde o ďalší podiel elektriny z OZE.



"Otázkou je, ako chce nová vláda podporiť vznik nových zdrojov, ktoré budú v každom prípade potrebné na dosiahnutie záväzkov voči EÚ. Aukcie, na ktoré sa čakalo viac než rok, boli pre pandémiu zrušené a deklarovaná podpora lokálnych zdrojov narazí na nízky dopyt investorov, pre ktorých vlastné fotovoltické elektrárne pri stojacej výrobe nemajú zmysel a aj po skončení krízy bude otázne, či finančná kondícia podnikateľov rozsiahlejšie investície dovolí," konštatoval Karaba.



Viaceré problémy by Slovensku podľa SAPI mala pomôcť vyriešiť povinná novelizácia energetickej legislatívy, vyplývajúca z tzv. zimného energetického balička "Čistá energia pre všetkých Európanov". Zimný balíček obsahuje okrem iného aj zásadnú podporu pre samospotrebiteľov, energetické komunity, odstraňovanie bariér prístupu na trh a nové ciele a prístupy pre dosahovanie energetickej efektívnosti. "O novej európskej legislatíve, ktorú Slovensko bude musieť transponovať, je v programovom vyhlásení vlády jedna zmienka, a aj to len v súvislosti s predĺžením termínov pre dosiahnutie požadovaného podielu obnoviteľných zdrojov," upozornil Karaba.