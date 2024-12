SAPI: Firemný sektor musí počítať s ďalším rastom nákladov na energie

Bratislava 16. decembra (TASR) - Kým pre domácnosti v budúcom roku mierne klesnú ceny elektriny, firemný sektor musí počítať s ďalším rastom nákladov na energie. Dochádza k zvýšeniu poplatku za prístup do siete ako aj ku skokovému zvyšovaniu ceny za podporné služby, ktoré obstaráva Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). Upozornila na to v pondelok Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI), ktorá upriamila pozornosť aj na chýbajúcu transparentnosť pri určovaní týchto poplatkov.



"Budúci rok sa počíta s infláciou, teda rastom cien tovarov a služieb na úrovni päť percent. Niektoré tarify, ktoré domácnosti a firmy platia v cene elektriny, však pôjdu hore až o 195 %," uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba. Asociácia vzhľadom na výrazné zvyšovanie poplatkov, ktoré vstupujú do ceny elektriny, vyzvala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na zverejnenie nákladov a dát odôvodňujúcich tento rast.



Firmy musia podľa asociácie nakupovať elektrinu na trhu za cenu, ktorá je v priemere o 50 % až 60 % vyššia v porovnaní s domácnosťami. Pokles cien elektriny pre domácnosti by mal pritom byť najmä výsledkom dohody štátu so Slovenskými elektrárňami o dodávke elektriny za nižšiu cenu, ako je aktuálne na európskom trhu.



Ďalší rast cien elektriny kvôli sieťovým poplatkom by mal predstavovať zásadný problém najmä pre výrobné podniky, ktoré čelia vysokej konkurencii z krajín mimo Európskej únie. "V situácii, kedy je pre zachovanie výroby a zamestnanosti kľúčové byť konkurencieschopný nielen kvalitou, ale aj cenou produktov, sa tu zvyšujú poplatky za prístup do siete aj o 20 %. Náklady na energie tvoria v mnohých pre slovenskú ekonomiku kľúčových odvetviach významnú položku," doplnil generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.