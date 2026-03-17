SAPI kritizuje dotovanie výroby elektriny z plynu
Počas 15 rokov plánovanej garantovanej výkupnej ceny týchto zdrojov tak môže podľa SAPI celkový účet domácností a firiem za dotácie elektriny z plynu narásť až na 600 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI) kritizuje dotovanie výroby elektriny z plynu v kombinovaných zdrojoch elektriny a tepla. V rámci dotačnej schémy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, sa spotrebitelia poskladajú v účtoch za elektrinu na dotácie elektriny z kombinovaných zdrojov elektriny a tepla potenciálne sumou až 40 miliónov eur ročne, upozornila v utorok SAPI.
Počas 15 rokov plánovanej garantovanej výkupnej ceny týchto zdrojov tak môže podľa SAPI celkový účet domácností a firiem za dotácie elektriny z plynu narásť až na 600 miliónov eur. „Vláda aj regulátor dnes obviňujú z vysokých cien elektriny prakticky všetkých, trh, Európsku úniu či obnoviteľné zdroje energie (OZE). Paradoxne, práve tí istí aktéri zároveň s týmito obvineniami pripravujú schémy, ktoré zvýšia účty domácností a firiem o náklady na dotovanie elektriny z plynu vo výške až 40 miliónov eur ročne,“ zdôraznil riaditeľ SAPI Ján Karaba.
Dotácie výroby elektriny z plynu nie sú na Slovensku novinkou. V súčasnosti ich poberajú viaceré kogeneračné jednotky inštalované v rámci teplárenských sústav. Spotrebitelia ich dotujú prostredníctvom účtov za elektrinu cez tarifu za prevádzkovanie systému. „Paradoxom je, že o aktuálne vyhlásenú podporu sa môžu uchádzať aj tie teplárne, ktoré ju už poberali posledných 15 rokov. Teda zariadenia, na ktorých investičné náklady aj primeraný zisk sa spotrebitelia už raz poskladali,“ upozornil Karaba. Keďže tieto kogeneračné jednotky boli naplno splatené v rámci dobiehajúcej prevádzkovej podpory, ďalšia dotácia z aktuálnej výzvy by pre ich prevádzkovateľov podľa neho predstavovala v podstate čistý zisk.
Podľa SAPI sa ukazuje, že aktuálna energetická politika štátu nesleduje záujem spotrebiteľov, či už je to priemysel, alebo domácnosti. „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví kritizuje obnoviteľné zdroje energie práve cez náklady na ich podporu, ktoré takisto idú cez tarifu za prevádzkovanie systému. Výhrady voči jej opätovnému zvýšeniu o stovky miliónov eur za elektrinu z plynu však z jeho strany už nepočuť,“ dodal Karaba.
SAPI vyzvala MH, aby od ďalšieho dotovania výroby elektriny zo zemného plynu upustilo a začalo sa systematicky venovať podpore nových obnoviteľných zdrojov energie. Väčšina krajín Európskej únie dnes navyše využíva aukcie na tzv. rozdielové zmluvy (Contracts for Difference - CfD). „Tento model poskytuje investorom stabilné podmienky na výstavbu zdrojov a zároveň chráni spotrebiteľov - ak sú trhové ceny elektriny vyššie než dohodnutá referenčná cena, výrobcovia rozdiel vracajú späť do systému. Pripravovaná dotačná schéma na elektrinu z plynu s tým však neráta. Ak ceny elektriny prekročia dohodnutú úroveň, výrobca nebude do systému vracať nič,“ upozornil šéf SAPI.
Pokračovanie v dotovaní výroby elektriny z plynu, ktorého cena rastie aj v posledných dňoch pod vplyvom faktorov, ktoré na Slovensku nevieme ovplyvniť, podľa SAPI zvyšuje účty spotrebiteľov.
