Karaba: Národný energetický a klimatický plán stratil opodstatnenie

Bratislava 10. februára (TASR) – Spoliehanie sa na vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) pochádzajúci z pálenia dreva v domácnostiach a hra so štatistickými údajmi nie je správna cestou na zelenú transformáciu Slovenska. Riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba tak reagoval na pravdepodobný odklad štátnej podpory na výstavbu nových zdrojov OZE, avizovaný ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.



"Minister Sulík si povedal, že máme dosť OZE a nové musia počkať, kým nesplatíme historický dlh distribučným spoločnostiam. V tejto súvislosti je vhodné spomenúť, že ministerstvo má od SAPI na stole kompletne vypracovaný návrh schémy repoweringu, ktorý ponúka riešenie na postupné splatenie tohto historického dlhu," uviedol Karaba.



Šéf SAPI pripomenul, že schválený národný energetický a klimatický plán na rok 2021 predpokladá dosiahnutie cieľa 730 megawattov (MW) inštalovaného výkonu vo fotovoltických elektrárňach, 30 MW veterných turbín a 320 MW energie z biomasy a bioplynu.



Podľa najnovších štatistických údajov Slovensko medzi rokmi 2018 a 2019 výrazne zvýšilo podiel OZE na energetickom mixe a splnilo tak plán 14 % týchto energií na rok 2020. Bez väčších problémov by malo splniť aj záväzok zvýšiť podiel OZE do roku 2030 na 19,2 %.



To podľa Karabu vrhá veľmi zlé svetlo na výpovednú hodnotu slovenského energetického a klimatického plánu, ktorý tak stratil kontakt s aktuálnou slovenskou energetickou a klimatickou politikou. "Na jednej strane sa ním totiž vláda zjavne neriadi a na strane druhej sme v podstate bez akýchkoľvek významnejších opatrení už dosiahli náš cieľ. Je to taký malý slovenský zázrak," dodal Karaba.