SAPI: Nový predseda ÚRSO musí mať jasnú víziu smerovania energetiky

Bratislava 5. decembra (TASR) - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzvala vládu, aby pri výbere nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) kládla dôraz na charakterové aj odborné vlastnosti. Nový predseda môže podľa SAPI nadviazať na dobrú prácu svojho predchodcu, ktorý priniesol transparentné riadenie a progresívny prístup, uviedol v utorok riaditeľ asociácie Ján Karaba.



Osoba predsedu regulačného úradu je podľa neho kľúčová pre úspešné a efektívne fungovanie sieťových odvetví energetiky a vodárenstva. "Aj nám záleží na tom, aby energetika fungovala, aby bola transparentná, predvídateľná a čo najviac nezávislá od politických tlakov. Nový predseda ÚRSO by mal byť odborník s jasnou a komplexnou víziou dlhodobo udržateľnej slovenskej energetiky a súčasne osobnosť so silnou morálnou integritou," zdôraznil Karaba.



V kompetencii ÚRSO podľa SAPI totiž nie je iba stanovovanie cien energií, ale tiež určovať pravidlá trhu s energiami, podmienky pre pripájanie zariadení do siete, spôsob podpory pre obnoviteľné zdroje a kogeneráciu, ale aj riešenie sporov medzi účastníkmi na trhu s energiami.



"Regulátor k dnešnému dňu dokázal implementovať prakticky celú sekundárnu legislatívu potrebnú pre implementáciu Zimného balíčka legislatívy EÚ, čím výrazne pomohol etablovať nových účastníkov na trhu, najmä aktívnych odberateľov, zariadenia na uskladňovanie elektriny a energetické komunity," upozornil Karaba.



Kľúčom k úspešnej implementácii bolo podľa neho transparentné vedenie a ochota diskutovať s účastníkmi na trhu. "Veríme, že nové vedenie úradu bude v nastolenom trende pokračovať a bude do diskusií pozývať široké spektrum účastníkov trhu. Len tak sa môže podariť vytvoriť efektívne riešenia, ktoré budú férové a nebudú nikoho poškodzovať či diskriminovať," uzavrel Karaba.