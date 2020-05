SAPI: Inštalácia OZE bude na nových budovách nevyhnutná

Bratislava 24. mája (TASR) – Rozvoj obnoviteľných zdrojov energií (OZE) by nemal byť nasmerovaný len na veľké solárne alebo veterné parky. Veľký priestor pre rozvoj zelených zdrojov ponúkajú aj budovy. Od roku 2021 vstúpi na Slovensku do účinnosti legislatíva, ktorá bude od nových budov vyžadovať energetickú triedu A0. Tá sa bez vlastnej výroby energie dosiahnuť nedá, upozornila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).



"Už dosiahnutie energetickej triedy A1 je takmer nemožné bez využitia OZE, takže A0, ktorá bude platiť od roku 2021, so sebou nevyhnutne prinesie aj potrebu vlastnej výroby energie," upozornil riaditeľ SAPI Ján Karaba. Napríklad využitie tepelných čerpadiel a rekuperácie znižuje spotrebu energie na vykurovanie a ohrev teplej vody až o 70 %. Potrebnú energiu je možné získať z iných obnoviteľných zdrojov, napríklad z fotovoltiky alebo z veternej turbíny.



Novostavby tak budú pre klímu predstavovať minimálnu hrozbu. Otázkou však podľa SAPI je, čo so stojacimi budovami. Tie v súčasnosti spotrebujú približne 40 % energie a vyprodukujú 36 % emisií CO2 v Európskej únii, čo z nich robí najväčšieho spotrebiteľa energie v Európe.



Podľa odborníkov je ideálne tempo obnovy budov na úrovni 3 % ročne. "Najvyššie tempo obnovy dosahujú v posledných rokoch bytové a rodinné domy, a to približne 2,5 % – 3 % ročne. Pri rodinných domoch je hlavným nedostatkom predovšetkým samotná kvalita obnovy. Najhoršie tempo obnovy máme pri verejných budovách, kde odhadujeme, že ich tempo obnovy sa pohybuje iba okolo 1 % ročne," hodnotí Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť (BPB). Pri správnej obnove budov je podľa nej možné znížiť ich energetickú náročnosť aj o 60 %, no sú projekty, keď sa vďaka správnej obnove znížila energetická náročnosť až o 90 %.