SAPI: Predĺženie podpory môže výrobcov energie z OZE zlikvidovať

Bratislava 16. apríla (TASR) - Povinné predĺženie a zároveň zníženie štátnej podpory môže mať za následok aj likvidáciu niektorých výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov (OZE), najmä z fotovoltiky. Ide o elektrárne, ktorým zmena podpory zasiahne do hospodárenia natoľko, že nebudú môcť ďalej prevádzkovať svoje zariadenia a splácať úvery. Informoval o tom v piatok riaditeľ Asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.



Šéf asociácie tak reagoval na zverejnené znenie novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorú v stredu (14.4.) schválila vláda. "SAPI podporuje snahy ministerstva (hospodárstva) o zavedenie repoweringu zariadení OZE. Nepríjemne nás však prekvapil návrh ministerstva, aby bol vstup do nastavenej schémy povinný. Vždy sme zdôrazňovali, že musí ísť o dobrovoľnú schému, ktorá musí byť nastavená správne a motivačne," pripomenul Karaba. Podpora by sa v prípade schválenia novely parlamentom mala predĺžiť z pôvodných 15 o ďalších päť rokov s primeraným znížením doplatku.



SAPI vlani pripravila pre Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) návrh schémy repoweringu, ktorý mal znížiť vysokú tarifu za prevádzku systému. Prostredníctvom nej štát okrem iného podporuje doplatkom práve výrobu energie z OZE. Podľa návrhu SAPI by sa podpora predĺžila o desať rokov pri súčasnom znížení výkupných cien. Podľa prepočtov asociácie by štát týmto spôsobom mohol dosiahnuť zníženie doplatkov pre fotovoltické elektrárne o 30 – 35 %, čo by predstavovalo úsporu až 80 miliónov eur ročne. Aktuálny návrh MH ráta s ročnou úsporou približne 70 miliónov eur.



Súčasťou návrhu SAPI bolo aj vytvorenie podmienok, ktoré by umožnili repowering v podobe zásadnej obnovy zariadení. Nemalo sa to pritom týkať len fotovoltiky, ale aj malých vodných elektrární a bioplynových staníc. Vo fotovoltike by však boli výsledky podľa Karabu najvýraznejšie, keďže tu za posledných desať rokov nastal výrazný technologický pokrok sprevádzaný zlacnením komponentov.



Predseda ÚRSO Andrej Juris pri predstavení návrhu novely zákona spresnil, že výrobcovia si budú môcť do ceny energie zarátať aj nevyhnutné náklady na predĺženie životnosti zariadení, ich použitie však bude ÚRSO prísne posudzovať.