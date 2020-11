SAPI: Repowering môže stabilizovať financovanie obnoviteľných zdrojov

Bratislava 20. novembra (TASR) – Rozloženie objemu garantovanej podpory pre obnoviteľné zdroje energie (OZE) na dlhšie časové obdobie (repowering) je jednou z možností, ako zachovať ceny energií a zároveň stabilizovať financovanie OZE, uviedla v piatok Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Súčasné ceny elektrickej energie totiž nepokrývajú v tarife za prevádzkovanie systému (TPS) plnú výšku podpory pre obnoviteľné zdroje.



Zámer predĺžiť súčasnú podporu výrobcom a zároveň primerane znížiť jej výšku avizoval vo štvrtok (19. 11.) po rokovaní s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris. Akákoľvek vytvorená schéma musí byť ale podľa SAPI dobrovoľná, keďže do existujúcich práv výrobcov sa nesmie zasiahnuť.



"Sme presvedčení, že je možné nájsť efektívnu motiváciu pre výrobcov OZE, aby sa čo najviac z nich mohlo rozhodnúť o vstúpení do takéhoto systému repoweringu, samozrejme, za podmienky dodržania základnej úrovne rentability," uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba. Prevádzkovateľov by podľa neho na zmenu mohla presvedčiť možnosť významnej obnovy zariadení OZE, ktorá umožní využiť najmodernejšie technológie ešte pred skončením obdobia podpory a predĺžiť tým technickú životnosť zariadení a zvýšiť účinnosť výroby. Prínosom pre slovenskú ekonomiku a energetiku by mali byť podľa riaditeľa SAPI okamžite dosiahnuteľné úspory v ročnej výške podpory a modernejšie zariadenia, ktoré vyrobia viac zelenej energie.



Nastavenie TPS, ktorej sa dotuje okrem podpory OZE a kombinovaných vysoko účinných zdrojov tepla a energie napríklad aj ťažba hnedého uhlia, je už niekoľko rokov kontroverzným bodom slovenskej energetiky. Jej zvýšenie na reálnu úroveň by prinieslo významné zvýšenie ceny elektrickej energie pre domácnosti, no aktuálna sadzba vytvorila v minulosti dlh voči distribučným spoločnostiam a v súčasnosti voči štátnemu správcovi trhu s OZE, spoločnosti OKTE. Spolu sa tento dlh za posledné roky vyšplhal až na približne 400 miliónov eur. O tom, či bude tento dlh uhradený zo štátneho rozpočtu, alebo zvýšením ceny energií, by podľa Sulíka mala rozhodnúť koaličná rada.