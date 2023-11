SAPI: Slováci vidia budúcnosť v obnoviteľných zdrojoch energie

Bratislava 14. novembra (TASR) - Budúcnosť výroby elektriny vidia Slováci predovšetkým v obnoviteľných zdrojoch energie (OZE). Ukázal to reprezentatívny prieskum agentúry 2muse, ktorý realizovala v septembri tohto roka. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je preto pozitívne, že v programovom vyhlásení vlády sa spomína aj potreba rozvoja veternej energetiky ako jedného z najvýznamnejších OZE, na Slovensku sa však táto energia využíva málo.



Posledné dva roky podľa SAPI ukázali, že využívanie OZE je najlepšia cesta, ako mať bezpečnú, cenovo dostupnú a ekologicky vyrobenú energiu. "Ľudia tieto zdroje vnímajú ako budúcnosť výroby elektriny v oveľa väčšej miere ako napríklad aj jadrovú energiu," uviedol člen výkonného výboru SAPI Ján Lacko.



Kým za významnejšie využívanie veterných elektrární je až 77 % Slovákov, v prípade jadrovej energie je to len 44 % a v prípade paroplynových elektrární len 26 %. "OZE sú odpoveďou na to, že už v krátkej budúcnosti bude spotreba elektriny na Slovensku rásť. Aj štátne inštitúcie jasne komunikujú, že od roku 2030 nemusí domáca výroba pokryť spotrebu elektriny. To bude mať svoje dôsledky aj pre ekonomiku krajiny, keďže peniaze od spotrebiteľov elektriny pôjdu do zahraničia," dodal Lacko.



OZE sú zároveň podľa SAPI jednou z požiadaviek investorov, ako je napríklad aj automobilka Volvo, v rámci výberu lokality pre ich prevádzky. Asociácia taktiež považuje za pozitívne, že programové vyhlásenie vlády hovorí aj konkrétne o potrebe rozvoja využívania veterných elektrární. "Veríme, že tentoraz za týmto záväzkom novej vlády budú nasledovať aj konkrétne opatrenia v oblasti legislatívy a povoľovacích procesov," doplnil Lacko.



V súčasnosti sú na Slovensku v prevádzke veterné elektrárne s inštalovaným výkonom iba tri megawatty (MW). "Potenciál využitia veternej energie ako lokálneho zeleného zdroja je na Slovensku ešte výrazne vyšší v národnom energetickom a klimatickom pláne. Avšak, aby sme vedeli naplniť aj tento záväzok, potrebujeme odstrániť duplicity v povoľovacích procesoch a mnohé, niekedy až absurdné bariéry," poznamenal Lacko.



Investori podľa SAPI v súčasnosti pracujú na projektoch veterných elektrární s inštalovaným výkonom viac ako 1100 MW v celkovej hodnote presahujúcej 1,4 miliardy eur. Ak by sa zrealizovali tieto projekty, na Slovensku by sa mohli ročne vyrobiť až zhruba 3 terrawatthodiny (TWh) elektriny, čo by stačilo na pokrytie ročnej spotreby 736.000 domácností.