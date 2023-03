SAPI: SR pri súčasnom tempe nesplní ani základné ciele v rozvoji OZE

Bratislava 9. marca (TASR) - Slovensko neplní vlastné ciele v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vyplývajúce z národných strategických dokumentov a výrazne tak zaostáva za svojimi európskymi partnermi. Vyplýva to zo záverov Správy o stave OZE v slovenskej elektroenergetike za rok 2022, ktorú vypracovala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).



"Sedem rokov trvajúci stop stav a neprimerané sieťové poplatky sa spolu so sériou ďalších regulačných a administratívnych bariér podpísali na stagnujúcom podiele OZE na domácej spotrebe energie. Doteraz však chýbala akákoľvek relevantná analýza, ktorá by ukázala, ako veľmi je Slovensko pozadu oproti našim európskym partnerom. Vypracovanie analýzy stavu rozvoja OZE na ročnej báze považujeme za absolútny základ akýchkoľvek ďalších diskusií či plánovania," priblížil riaditeľ SAPI Ján Karaba.



Správa, ktorú vypracovala SAPI, modeluje tri scenáre budúceho rozvoja technológií OZE v sektore elektroenergetiky zohľadňujúce súčasné tempo, ciele Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP) a rast inštalovaných kapacít potrebných na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Výsledkom výpočtov sú ich tri možné úrovne pre každú technológiu, ktoré je možné v nasledujúcich rokoch dosiahnuť.



"Pri väčšine OZE vyrábajúcich elektrinu pozorujeme pomalé tempo rastu, ktoré už teraz zaostáva za cieľmi, ku ktorým by sme sa mali postupne približovať. Z výsledkov analýzy vyplýva, že súčasné tempo nepostačuje nielen pre dosiahnutie cieľa uhlíkovej neutrality, ale ani cieľov deklarovaných v INEKP. Ak nedôjde k vytvoreniu lepších investičných podmienok a odstraňovaniu stále pretrvávajúcich bariér rozvoja OZE, tak v roku 2030 dosiahneme z potrebných 6090 megawattov (MW) inštalovanej kapacity iba približne polovicu, a aj to iba vďaka už jestvujúcim vodným elektrárňam," konštatoval spoluautor správy Marian Maraffko.



Správa o stave OZE upozorňuje, že z piatich analyzovaných druhov OZE je na požadovanej trajektórii iba vodná energia, pri ktorej ťaží SR výhody dokonca ešte z čias bývalého režimu. Pri rozvoji zvyšných zdrojov je Slovensko prakticky na začiatku.



"Podľa najnovšej štúdie o potenciáli strešnej fotovoltiky, ktorú pre SAPI pripravila rakúska konzultačná spoločnosť, je súčasný maximálny strešný potenciál až 37 GW. Pri ročnom energetickom zisku 35 terawatthodín (TWh) by iba strešná fotovoltika dokázala pokryť celú spotrebu elektriny na Slovensku, ktorá sa spravidla pohybuje pod 32 TWh. Štúdia počíta so všetkými budovami, ktoré sú štrukturálne vhodné pre inštaláciu fotovoltiky, teda nielen obytné domy, ale aj priemyselné budovy a haly. Hovoríme však o maximálnom potenciáli, ktorý je skôr teoretickou hodnotou. Slovensku by však z neho stačilo využiť približne iba 20 %, aby naplnilo dekarbonizačný cieľ pre slnečnú energiu," dodal Karaba.