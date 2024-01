SAPI: Stop vyhláške k pripájaniu obnoviteľných zdrojov je negatívum

Bratislava 11. januára (TASR) - Zastavenie vyhlášky upravujúcej pripájanie nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) novým vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) negatívne hodnotí Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Vyhláška totiž mala priniesť poriadok do pripájania zariadení do distribučných sústav, a to nie len pre zdroje na výrobu, ale aj pre zariadenia na odber elektriny.



"Avizovanému prepracovaniu vyhlášky nerozumieme a už vôbec nerozumieme dôvodu, prečo pristúpil predseda ÚRSO k takémuto kroku. Vyhlášku sme pokladali za krok správnym smerom a jej stopnutie bude znamenať, že nesmierne potrebné zjednocovanie pripojovacích procesov nastane buď neskôr, alebo nenastane vôbec," uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.



Problémy, ktoré súvisia s nedostatkom voľných kapacít na pripojenie komerčných zdrojov a s procesom ich čerpania tak budú naďalej pretrvávať. Vyhláška pritom mala byť podľa SAPI prvým právnym predpisom, ktorý mal komplexnejšie upravovať oblasť pripájania zariadení do siete. Zákony o energetike, podpore OZE a o regulácii totiž neriešia pripájanie a problematiku majú na starosti distribučné spoločnosti. Do nich však nikto okrem ÚRSO nesmie zasiahnuť.



"Sme pripravení viesť konštruktívnu diskusiu s novým vedením ÚRSO o dôležitosti nastavenia tejto oblasti legislatívy tak, aby podporovala rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, v súlade s energetickými a klimatickými cieľmi Slovenska do roku 2030," dodal Karaba.



Vyhláška mala nadobudnúť platnosť 1. januára tohto roka. Mali sa ňou zjednotiť pripájacie procesy naprieč prevádzkovateľmi distribučných sústav. Tiež malo dôjsť k zadefinovaniu spôsobu čerpania kapacity na pripojenie či zadefinovaniu náležitosti zmlúv o pripojení. Tvorbe vyhlášky predchádzali extenzívne odborné konzultácie úradu s ďalšími účastníkmi trhu.