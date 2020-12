SAPI: Systém podpory obnoviteľných zdrojov energie potrebuje reformu

Bratislava 12. decembra (TASR) – Systém podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) funguje na Slovensku od roku 2009. Krajina si zvolila formu podpory OZE prostredníctvom garantovaných výkupných cien elektriny na 15 rokov, kde štát dopláca výrobcovi rozdiel medzi trhovou a garantovanou cenou energie. Tento systém podpory však v kombinácii s politickými zásahmi do regulácie zo strany predchádzajúcich vedení ÚRSO vygeneroval v posledných rokoch vysoké dlhy a pre slovenskú energetiku by bola vhodná jeho reforma, uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie fotovotického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.



Keďže na Slovensku platí viac ako šesť rokov stop-stav, teda zákaz pripájania nových OZE do distribučnej sústavy, väčšina OZE pochádza ešte z obdobia rokov 2010 – 2012. V súčasnosti sú tieto zariadenia už za polovicou ich technickej a ekonomickej životnosti. Cieľom Ministerstva hospodárstva SR by teraz, popri budovaní nových zelených zdrojov, malo byť udržanie podielu OZE, ktorý tieto zariadenia predstavujú. "Ak nechceme stratiť zdroje, ktoré 15 rokov podporujeme, musíme im vytvoriť podmienky, ktoré umožnia ich ďalšiu existenciu. Takáto motivácia si vyžaduje zmenu v súčasnom systéme podpory, na ktorej už ministerstvo a ÚRSO aktívne pracujú," priblížil Karaba.



Avizovanou zmenou má byť repowering, teda reštrukturalizácia systému podpory obnoviteľných zdrojov a umožnenie ich významnej obnovy. Štát však podľa SAPI nesmie siahnuť na podporu, ktorú majú výrobcovia v súčasnosti garantovanú. Repowering má však výrobcom ponúknuť možnosť túto podporu natiahnuť v čase. V praxi to znamená predĺženie podpory o desať rokov pri súčasnom znížení výšky výkupnej ceny. "Cieľom je vytvoriť motivačnú schému, do ktorej sa zapojí čo najviac výrobcov – najmä z oblasti fotovoltiky. S vyšším počtom zapojených výrobcov budú totiž vyššie aj úspory, pričom hovoríme o sume zhruba 80 miliónov eur ročne," uviedol Karaba.



Vyšší počet zapojených bude podľa SAPI vplývať aj na celkovú udržateľnosť systému, keďže výrobcovia budú motivovaní podnikať minimálne o desať rokov dlhšie, čo im dá aj dostatok času na prípadné obnovy elektrární a zvýšenie ich výkonu.



"ÚRSO má od nás na stole premyslený koncept reštrukturalizácie súčasného systému podpory OZE. Ak túto zmenu spravíme dobre a inšpirujeme čo najviac výrobcov, vytvoríme tak podmienky, v ktorých budú mať chuť ďalej podnikať. Štát ušetrí milióny eur ročne a výrobcovia získajú priestor na modernizáciu zariadení. Verím, že sa nám spolu s ÚRSO a ministerstvom hospodárstva podarí nastaviť také podmienky, ktoré budú výhodné pre všetkých," uzavrel Karaba.