SAPI: ÚRSO účelovo a neodborne spája OZE s vysokými cenami elektriny
Regulačný úrad namiesto podpory riešení zavádza verejnosť a spochybňuje OZE, ktoré dnes patria medzi najlacnejšie zdroje elektriny, uviedla Slovenská asociácia udržateľnej energetiky.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) účelovo a neodborne spája obnoviteľné zdroje OZE s vysokými cenami elektriny. Regulačný úrad namiesto podpory riešení zavádza verejnosť a spochybňuje OZE, ktoré dnes patria medzi najlacnejšie zdroje elektriny. Uviedla to Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI) v reakcii na pondelkové (2. 2.) vyjadrenia ÚRSO.
Podľa SAPI predseda ÚRSO Jozef Holjenčík účelovo spája tému zelenej energie s „nefungujúcim trhom s elektrinou“. Nízky emisný faktor vyrobenej elektriny, teda to, že sa pri jej výrobe netvoria emisie skleníkových plynov, totiž neznamená automaticky nízku cenu elektriny.
„Napokon, kým dnes nové solárne a veterné elektrárne nepotrebujú dotácie na návratnosť investícií do ich výstavby, novú jadrovú elektráreň, ktorá je takisto bezemisná, by pri aktuálnych cenách na trhu bez garancií štátu nikto nezačal stavať,“ upozornil Ján Karaba, riaditeľ SAPI.
Cenové rozdiely medzi krajinami vyplývajú podľa Karabu najmä z toho, akým spôsobom sú v Európe prepojené oblasti s výrobou elektriny. „Čím viac je krajina prepojená na siete v okolitých krajinách, tým menej je cena elektriny určovaná nákladmi domáceho výrobného mixu či jeho emisnosťou,“ zdôraznil Karaba.
Slovensko je silno prepojené so zahraničnými sústavami, elektrina cez nás často tečie do regiónov s jej nedostatkom, napríklad na Balkán, kde sú ceny ešte vyššie. „Cena elektriny na Slovensku sa preto určuje najmä na zahraničných burzách, nie podľa domáceho výrobného mixu. Ak by napríklad na Balkáne boli dlhodobo nízke ceny, teda prebytok vyrobenej elektriny, mali by sme nižšie ceny elektriny ako Nemecko,“ vysvetlil Karaba.
SAPI preto vyzýva predsedu ÚRSO, aby účelovo neprepájal tému rozvoja OZE s vysokými cenami elektriny. Dáta vrátane tých, ktoré zverejňuje samotný ÚRSO, jasne ukazujú, že najlacnejšiu elektrinu v Európe majú krajiny s vysokým podielom veterných a fotovoltických elektrární, ako sú Španielsko, Portugalsko či škandinávske krajiny.
Obnoviteľné zdroje sú podľa SAPI dnes jedinou technológiou, ktorá spája nízke emisie aj s nízkou cenou vyrobenej elektriny. Práve výstavba dostatočných kapacít OZE tlačí v Európe ceny elektriny nadol, nie nahor. O prínose rozvoja veterných a solárnych elektrární ako technológií s najnižšou výrobnou cenou elektriny nehovorí podľa asociácie iba EÚ, ale aj odborné organizácie.
Podľa SAPI by sa preto malo ÚRSO namiesto politických vyjadrení o „hrozbách podľahnutia propagande OZE“ zamerať na vytváranie podmienok pre rozvoj OZE, ktoré pomôžu priemyslu a domácnostiam pri znižovaní cien energií, energetických komunít či podmienok na rozvoj využívania batériových priemyselných úložísk elektriny.
ÚRSO v pondelok (2. 2.) uviedol, že Slovensko musí na spoločnom trhu EÚ platiť za elektrinu výrazne viac než západné štáty, hoci vyrába takmer najväčší podiel čistej energie na svete. Spoločný trh s elektrinou v EÚ podľa regulačného úradu riadne nefunguje.
ÚRSO v pondelok (2. 2.) uviedol, že Slovensko musí na spoločnom trhu EÚ platiť za elektrinu výrazne viac než západné štáty, hoci vyrába takmer najväčší podiel čistej energie na svete. Spoločný trh s elektrinou v EÚ podľa regulačného úradu riadne nefunguje.