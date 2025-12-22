< sekcia Ekonomika
SAPI: Útok na právny štát ide cez zelenú energetiku a vláda nič nerobí
Jedným z hlavných dôvodov rastúcej akceptácie dezinformácií na Slovensku je aj pasivita súčasnej vlády, tvrdí asociácia.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku aktuálne nebrzdí len neprehľadná a zdĺhavá legislatíva, ale čoraz viac aj cielené dezinformačné kampane. Jedným z hlavných dôvodov rastúcej akceptácie týchto dezinformácií na Slovensku je aj pasivita súčasnej vlády, ktorá s nimi nielenže aktívne nebojuje, ale v niektorých prípadoch ich rétoriku nepriamo preberá alebo legitimizuje. Uviedla to v pondelok asociácia udržateľnej energetiky (SAPI).
Veterné parky vraj spôsobujú vysychanie pôdy a znižovanie zrážok. Tieto a desiatky ďalších nepravdivých tvrdení sa dnes šíria najmä prostredníctvom sociálnych sietí. Ich autori sa cielene zameriavajú na regióny, kde sa pripravujú projekty veterných či fotovoltických elektrární. „Často pracujú s účelovo vytrhnutými dátami, mimo kontext interpretovanými štúdiami alebo s kvázi vedeckými materiálmi publikovanými na predátorských weboch,“ upozornil riaditeľ SAPI Ján Karaba.
Ako ukazujú skúsenosti členov SAPI, ktorí sa s týmito dezinformáciami a osobnými, často bezprecedentnými agresívnymi útokmi stretávajú najmä počas prerokovaní projektov v obciach a mestách, na tejto téme sa dnes priživujú nielen rôzne združenia bez odbornej kredibility, ale aj aktívni politici či osoby s ambíciou získať politické posty. „V teréne sa tieto osoby často správajú hrubo a vydieračsky, vyvíjajú nátlak na miestnych poslancov a verejných činiteľov a celé prerokovania zámerov zelených zdrojov zneužívajú len na vlastnú mediálnu viditeľnosť, najmä na sociálnych sieťach,“ zdôraznil Karaba. O pravdu, odbornú diskusiu či dobro občanov v týchto prípadoch podľa neho nejde. „Ide len o klamstvá bez dôkazov, spochybňovanie demokracie a systematické rozkladanie dôvery v právny štát,“ dodal.
Chýbajúca podpora obnoviteľných zdrojov zo strany vlády, kombinovaná s týmito kampaňami, je podľa SAPI hrozbou nielen pre slovenskú ekonomiku, ale aj pre fungovanie demokratickej spoločnosti ako takej. Ak v súčasnosti tolerujeme rozklad zákonných procesov v energetike, nabudúce sa podľa Karabu rovnaký scenár môže zopakovať v ktoromkoľvek inom odvetví.
Podľa SAPI musí štát začať vnímať rozvoj obnoviteľných zdrojov energie ako otázku energetickej bezpečnosti, národnej zodpovednosti a zlepšovania sociálnej situácie obyvateľov. Asociácia preto vyzvala vládu, aby aktívne a zodpovedne vstúpila do verejnej a odbornej diskusie o obnoviteľných zdrojoch energie a transparentne poskytovala overené informácie občanom aj samosprávam, namiesto toho, aby tento priestor prenechávala dezinformátorom a politickým oportunistom.
Len otvorená, faktická diskusia a realizácia obnoviteľných zdrojov energie sú cestou, ako dlhodobo znížiť ceny energií na Slovensku - a to bez dotácií - a zároveň znížiť našu závislosť od fosílnych palív a tretích krajín. „Ak vláda tvrdí, že zelené energie sú drahé, je otázne, prečo máme pri ich približne štvorpercentnom podiele na výrobe elektriny na Slovensku jedny z najvyšších cien energií. A prečo majú krajiny, kde obnoviteľné zdroje pokrývajú desiatky percent spotreby, nižšie ceny ako my,“ dodal Karaba.
