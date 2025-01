SAPI: Vláda by mala zvážiť presunutie eurofondov na zelené energie

Bratislava 29. januára (TASR) - Za necelý polrok od spustenia poskytovania dotácií z programu Zelená domácnostiam alokovala Slovenská inovačná energetická agentúra (SIEA) už príspevky v objeme 65 % prostriedkov vyčlenených na tento účel až do roku 2029. Podľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI) sa dotácie minú už tento rok, a preto by vláda SR mala zvážiť presunutie eurofondov z iných opatrení, informovala v stredu SAPI.



Slovenské domácnosti majú veľký záujem o vlastnú fotovoltiku, tepelné čerpadlo, biomasu či veternú elektráreň. Záujem o využívanie vlastných obnoviteľných zdrojov energie (OZE) potvrdzuje stav pridelených poukážok z programu Zelená domácnostiam. Z tohto programu môžu získať domácnosti poukážku na pokrytie až 4370 eur z nákladov na vlastný zelený zdroj energie. "Ide o zaujímavý príspevok, keďže dokáže pokryť až 50 % celkových priemerných nákladov domácnosti na vlastný zdroj zelenej energie," priblížil výkonný riaditeľ SAPI Ján Karaba.



SIEA od spustenia žiadostí o dotáciu v júni 2024 už domácnostiam vystavila poukážky v hodnote 62,5 milióna eur, teda vyčerpala 65 % z celkových zdrojov. "Vzhľadom na rýchle čerpanie je už dnes zrejmé, že zostávajúca časť dotácií sa minie v priebehu tohto roka. Vláda SR by preto mala zvážiť presunutie eurofondov z opatrení, kde je nízke alebo žiadne čerpanie," dodal Karaba.



Miera čerpania eurofondov, ktoré má Slovensko celkovo k dispozícii v rámci Programu Slovensko, pod ktorý patrí aj Zelená domácnostiam, sa pritom pohybuje len na úrovni 3,04 % celkovo z 12,59 miliardy eur. Tieto peniaze máme k dispozícii od roku 2021 a na ich dočerpanie Slovensku zostávajú už len päť rokov, do konca roka 2029. Karaba upozornil, že presun peňazí z iných programov trvá mesiace, keďže s tým musí súhlasiť Európska komisia. Aj preto by podľa neho Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR malo zvážiť začatie tohto procesu ešte pred dočerpaním peňazí z programu Zelená domácnostiam.



Záujem domácností o vlastný zdroj je podľa SAPI prirodzený a dá sa očakávať, že bude pretrvávať. Budúci rok domácnosti totiž pravdepodobne pocítia nárast cien energií, keďže sa končí dohoda so Slovenskými elektrárňami o zvýhodnených cenách elektriny pre domácnosti. Takisto je otázne či štát nájde opäť stovky miliónov eur na energopomoc pre domácnosti, keďže musí konsolidovať verejné financie.