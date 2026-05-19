< sekcia Ekonomika
SAPI: Vlani pribudlo v SR takmer 16.000 zdrojov fotovoltiky
Asociácia odhaduje, že vlastnú energiu zo slnka v súčasnosti využíva viac ako 70.000 slovenských domácností, k čomu prispel aj eurofondový projekt Zelená domácnostiam.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - V roku 2025 bolo do elektrickej siete na Slovensku pripojených takmer 16.000 nových fotovoltických zdrojov. Pribudlo tak približne 243 megawattov (MW) nového fotovoltického výkonu, z toho viac ako polovica v domácnostiach. Klesol však prírastok veľkých fotovoltických elektrární a z ďalších obnoviteľných zdrojov energie pribudlo len 2,8 MW výkonu. Vyplýva to z analýzy Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI).
Asociácia odhaduje, že vlastnú energiu zo slnka v súčasnosti využíva viac ako 70.000 slovenských domácností, k čomu prispel aj eurofondový projekt Zelená domácnostiam. „Je dobré, že rastie popularita fotovoltiky na strechách domácností. Ale Slovensko nedokáže žiť len z týchto zdrojov. Ak chceme dostatok čistej elektriny pre priemysel, nové investície a modernú ekonomiku, potrebujeme aj väčšie zdroje. A tie dnes narážajú na bariéry, ktoré ich zbytočne predražujú a spomaľujú,“ upozornil Boris Valach, analytik a autor analýzy SAPI.
Väčšie fotovoltické zdroje, ktoré využívajú najmä firmy alebo dodávajú elektrinu obchodníkom s energiami, tvorili približne 7 % nového výkonu. Problémom sú podľa SAPI najmä vysoké náklady na pripojenie veľkých zdrojov, skryté zdanenie v sieťových poplatkoch, napríklad cez G-komponent, regulačné nastavenie a neistota na trhu. Celkovo majú na Slovensku fotovoltické inštalácie výkon 1357 MW. Veľké komerčné zdroje tvoria 44 %, domácnosti 31 % a lokálne zdroje (najmä pre vlastnú spotrebu firiem) 24 % tohto výkonu.
Ešte horšia situácia je podľa SAPI pri bioplynových, veterných či malých vodných elektrárňach. „To, že v čase vysokých cien energie pribudne len 2,8 MW výkonu týchto zdrojov lacnej zelenej elektriny, potvrdzuje, že Slovensko musí urýchlene riešiť legislatívne bariéry komplikujúce ich výstavbu,“ uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba. Upozornil, že napríklad v Rumunsku sú v prevádzke a v príprave projekty, z ktorých každý má výkon v stovkách MW.
Spolu s fotovoltickými elektrárňami na Slovensku rastie aj dopyt po batériových úložiskách. Oficiálne štatistiky neexistujú, ale podľa odhadov SAPI pribudlo v roku 2025 v domácnostiach 50 až 60 megawatthodín (MWh) batériovej kapacity. V segmente veľkých samostatných batériových úložísk, teda priemyselných úložísk, pribudlo podľa dát od distribučných spoločností 24 projektov s výkonom takmer 33 MW a kapacitou približne 41 MWh.
Asociácia odhaduje, že vlastnú energiu zo slnka v súčasnosti využíva viac ako 70.000 slovenských domácností, k čomu prispel aj eurofondový projekt Zelená domácnostiam. „Je dobré, že rastie popularita fotovoltiky na strechách domácností. Ale Slovensko nedokáže žiť len z týchto zdrojov. Ak chceme dostatok čistej elektriny pre priemysel, nové investície a modernú ekonomiku, potrebujeme aj väčšie zdroje. A tie dnes narážajú na bariéry, ktoré ich zbytočne predražujú a spomaľujú,“ upozornil Boris Valach, analytik a autor analýzy SAPI.
Väčšie fotovoltické zdroje, ktoré využívajú najmä firmy alebo dodávajú elektrinu obchodníkom s energiami, tvorili približne 7 % nového výkonu. Problémom sú podľa SAPI najmä vysoké náklady na pripojenie veľkých zdrojov, skryté zdanenie v sieťových poplatkoch, napríklad cez G-komponent, regulačné nastavenie a neistota na trhu. Celkovo majú na Slovensku fotovoltické inštalácie výkon 1357 MW. Veľké komerčné zdroje tvoria 44 %, domácnosti 31 % a lokálne zdroje (najmä pre vlastnú spotrebu firiem) 24 % tohto výkonu.
Ešte horšia situácia je podľa SAPI pri bioplynových, veterných či malých vodných elektrárňach. „To, že v čase vysokých cien energie pribudne len 2,8 MW výkonu týchto zdrojov lacnej zelenej elektriny, potvrdzuje, že Slovensko musí urýchlene riešiť legislatívne bariéry komplikujúce ich výstavbu,“ uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba. Upozornil, že napríklad v Rumunsku sú v prevádzke a v príprave projekty, z ktorých každý má výkon v stovkách MW.
Spolu s fotovoltickými elektrárňami na Slovensku rastie aj dopyt po batériových úložiskách. Oficiálne štatistiky neexistujú, ale podľa odhadov SAPI pribudlo v roku 2025 v domácnostiach 50 až 60 megawatthodín (MWh) batériovej kapacity. V segmente veľkých samostatných batériových úložísk, teda priemyselných úložísk, pribudlo podľa dát od distribučných spoločností 24 projektov s výkonom takmer 33 MW a kapacitou približne 41 MWh.