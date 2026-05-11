SAPI: Vytváranie akceleračných zón počíta so zapojením verejnosti
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Akceleračné zóny sú nástrojom, ako dopredu vybrať vhodné miesta na stavbu veterných elektrární a nastaviť jasné pravidlá, počíta sa pritom aj so zapojením verejnosti a samospráv. V reakcii na tvrdenia, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, to pripomenula Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI), podľa ktorej by mal štát posilniť vysvetľovanie prínosov veternej energie.
Akceleračné zóny sa podľa SAPI na zrýchlenie využívania veternej energie využívajú aj v iných krajinách. Ide o vopred určené územia s nízkym environmentálnym konfliktom a vhodnými podmienkami pre rozvoj obnoviteľných zdrojov, v rámci ktorých sa zákonné povoľovacie procesy nerušia, ale iba zrýchľujú a zjednodušujú.
„Samotný materiál jasne menuje dotknuté subjekty, ako sú samosprávne kraje a združenia samospráv, ktorých členom je každá obec a každé mesto na Slovensku,“ uviedol Ján Lacko zo SAPI o oznámení o strategickom dokumente z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Pripomína tiež, že zadefinovanie akceleračnej zóny nenahrádza stavebné povolenie a každý konkrétny projekt v akceleračnej zóne bude musieť prejsť povoľovaním.
MH zverejnilo oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy „Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie“. Zároveň má rezort podľa uznesenia vlády zabezpečiť všetky podklady a kroky potrebné pre vykonanie procesu strategického environmentálneho posudzovania (SEA). Do konca augusta má Slovensko dokument predložiť Európskej komisii.
