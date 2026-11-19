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SAPI: Za drahú elektrinu v SR môže aj jej nedostatok v našom regióne
Prepojený európsky trh umožňuje, aby elektrina prúdila z oblastí s v tom čase nižšími cenami do oblastí, kde je v tom čase elektrina nedostatková, a teda drahšia.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Na vysoké slovenské ceny elektriny vplýva aj jej nedostatok v Maďarsku a v juhovýchodnej Európe. Vo štvrtok na to upozornila Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI), ktorá odmietla informácie, že za vysokými cenami stojí nemecká komoditná burza. Spoločný trh však priniesol tento rok aj historické minimum ceny elektriny u nás, a to mínus 500 eur za megawatthodinu, upozornila SAPI.
„Ponuka a dopyt na prepojenom európskom trhu, a teda aj cena, zohľadňujú aj možnosti prenosu elektriny medzi krajinami. Slovensko má vlastnú obchodnú zónu a elektrina u nás môže byť v rovnakom čase drahšia, ale aj lacnejšia než v Nemecku,“ priblížil riaditeľ SAPI Ján Karaba. Kľúčom k znižovaniu cien je podľa SAPI väčší rozvoj obnoviteľných zdrojov, batériových úložísk, modernizácia sietí a flexibilnejšie využívanie elektriny.
Prepojený európsky trh umožňuje, aby elektrina prúdila z oblastí s v tom čase nižšími cenami do oblastí, kde je v tom čase elektrina nedostatková, a teda drahšia. To pomáha zabezpečiť dodávky a efektívnejšie využívať elektrárne, zároveň však môže zvyšovať ceny v krajinách, ktoré susedia s drahšími trhmi. Slovensko je práve jednou časťou tejto diaľnice pre elektrinu. Aj preto je cena elektriny na Slovensku podľa Karabu výrazne citlivejšia na zmeny ceny v iných regiónoch Európy.
Úvahy o vystúpení zo spoločného európskeho trhu a predaji elektriny za domáce výrobné náklady prehliadajú podľa SAPI dôležitú úlohu cezhraničného obchodovania. Ani krajina, ktorá za celý rok vyrobí viac elektriny, než spotrebuje, nemusí mať dostatok výroby v každej hodine. Aj Slovensko pravidelne elektrinu dováža a naopak, samozrejme, vyváža prebytky, napríklad aj z jadrových zdrojov, ktorých výkon sa v čase poklesu spotreby ťažšie znižuje. Práve spoločný trh umožňuje elektrinu dovážať, keď ju potrebujeme, a vyvážať, keď máme prebytok.
Spoločný trh prináša podľa SAPI aj úsporu pre spotrebiteľov. Podľa analýzy európskeho energetického regulátora ACER, ktorého členom je aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, prinieslo cezhraničné obchodovanie s elektrinou v Európe v roku 2021 spoločenské prínosy približne 34 miliárd eur. Karaba dodal, že aj na Slovensku vidíme tento efekt, keďže nám citeľne rastie počet dní, keď nielenže za elektrinu na trhu nič nezaplatíme, ale dokonca výrobca platí za jej odobratie. Tento rok to do polovice júla bolo podľa údajov štátnej spoločnosti OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) už takmer desať dní, pričom záporné ceny dosiahli tento rok u nás svoje historické minimum 500 eur za megawatthodinu. Toľko mohol spotrebiteľ zinkasovať od obchodníkov na trhu za jej spotrebu, namiesto toho, že im platil on.
Slovensko vie časť podmienok pre nižšie ceny ovplyvniť samo. Z dlhodobého hľadiska môžu k nižším cenám prispieť investície do domácich lacnejších obnoviteľných zdrojov elektriny, do rozvoja sietí, akumulácie energie a zvýšenia flexibility aj na strane spotreby. „Potrebujeme rýchlejšie a predvídateľné povoľovanie obnoviteľných zdrojov, transparentné pripájanie do sietí a tarifné podmienky, ktoré podporia využívanie batérií a flexibility. Tak umožníme, aby sa viac dostupnej elektriny dostalo k podnikom a domácnostiam v čase, keď ju potrebujú,“ dodal Karaba.
„Ponuka a dopyt na prepojenom európskom trhu, a teda aj cena, zohľadňujú aj možnosti prenosu elektriny medzi krajinami. Slovensko má vlastnú obchodnú zónu a elektrina u nás môže byť v rovnakom čase drahšia, ale aj lacnejšia než v Nemecku,“ priblížil riaditeľ SAPI Ján Karaba. Kľúčom k znižovaniu cien je podľa SAPI väčší rozvoj obnoviteľných zdrojov, batériových úložísk, modernizácia sietí a flexibilnejšie využívanie elektriny.
Prepojený európsky trh umožňuje, aby elektrina prúdila z oblastí s v tom čase nižšími cenami do oblastí, kde je v tom čase elektrina nedostatková, a teda drahšia. To pomáha zabezpečiť dodávky a efektívnejšie využívať elektrárne, zároveň však môže zvyšovať ceny v krajinách, ktoré susedia s drahšími trhmi. Slovensko je práve jednou časťou tejto diaľnice pre elektrinu. Aj preto je cena elektriny na Slovensku podľa Karabu výrazne citlivejšia na zmeny ceny v iných regiónoch Európy.
Úvahy o vystúpení zo spoločného európskeho trhu a predaji elektriny za domáce výrobné náklady prehliadajú podľa SAPI dôležitú úlohu cezhraničného obchodovania. Ani krajina, ktorá za celý rok vyrobí viac elektriny, než spotrebuje, nemusí mať dostatok výroby v každej hodine. Aj Slovensko pravidelne elektrinu dováža a naopak, samozrejme, vyváža prebytky, napríklad aj z jadrových zdrojov, ktorých výkon sa v čase poklesu spotreby ťažšie znižuje. Práve spoločný trh umožňuje elektrinu dovážať, keď ju potrebujeme, a vyvážať, keď máme prebytok.
Spoločný trh prináša podľa SAPI aj úsporu pre spotrebiteľov. Podľa analýzy európskeho energetického regulátora ACER, ktorého členom je aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, prinieslo cezhraničné obchodovanie s elektrinou v Európe v roku 2021 spoločenské prínosy približne 34 miliárd eur. Karaba dodal, že aj na Slovensku vidíme tento efekt, keďže nám citeľne rastie počet dní, keď nielenže za elektrinu na trhu nič nezaplatíme, ale dokonca výrobca platí za jej odobratie. Tento rok to do polovice júla bolo podľa údajov štátnej spoločnosti OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) už takmer desať dní, pričom záporné ceny dosiahli tento rok u nás svoje historické minimum 500 eur za megawatthodinu. Toľko mohol spotrebiteľ zinkasovať od obchodníkov na trhu za jej spotrebu, namiesto toho, že im platil on.
Slovensko vie časť podmienok pre nižšie ceny ovplyvniť samo. Z dlhodobého hľadiska môžu k nižším cenám prispieť investície do domácich lacnejších obnoviteľných zdrojov elektriny, do rozvoja sietí, akumulácie energie a zvýšenia flexibility aj na strane spotreby. „Potrebujeme rýchlejšie a predvídateľné povoľovanie obnoviteľných zdrojov, transparentné pripájanie do sietí a tarifné podmienky, ktoré podporia využívanie batérií a flexibility. Tak umožníme, aby sa viac dostupnej elektriny dostalo k podnikom a domácnostiam v čase, keď ju potrebujú,“ dodal Karaba.