SAPI: Zelená domácnostiam je konečne nastavená zmysluplne

Bratislava 7. júna (TASR) – Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) privítala nové pravidlá programu podpory nákupu obnoviteľných zdrojov energie Zelená domácnostiam. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustí registráciu žiadostí o podporu v pondelok (13. 6.), no podstatný pre pridelenie financií nebude čas registrácie, ale zaslanie zmluvy s prideleným registračným kódom dodávateľom zariadenia. Ten bude mať tri mesiace na dokončenie zákazky a až potom SIEA financie uvoľní.



"Po májovom fiasku sa ministrovi Sulíkovi a SIEA podarilo nájsť nastavenie, vďaka ktorému bude program fungovať spoľahlivo a efektívne," uviedla SAPI. Zelení energetici ocenili návrat k podpore všetkých relevantných zdrojov, to znamená podporu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, kotlov na biomasu aj solárnych kolektorov, čo dáva domácnostiam možnosť výberu toho najlepšieho riešenia. Rovnako odborníci ocenili aj samotný spôsob nastavenia podpory, vďaka ktorému je podpora dostupná prakticky pre každého, kto má o zelené zdroje záujem.



"Májové kolo programu Zelená domácnostiam bol veľký krok späť. Sme radi, že to pochopila SIEA aj minister Sulík a ešte viac nás teší, že zvážili naše pripomienky, ktoré prispeli k tomu, že aktuálne nastavenie je snáď najlepšie možné riešenie pre všetky strany, aké sme tu doteraz mali. Veríme, že spolupráca SAPI s vládou a jej agentúrami sa bude naďalej prehlbovať a spoločne budeme nachádzať riešenia, ktoré pomôžu Slovensku plniť klimatické ciele," zhodnotil zmeny riaditeľ SAPI Ján Karaba.