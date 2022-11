SAPI:Daň z mimoriadnych príjmov je ďalšia rana zo strany vlády pre OZE

Bratislava 29. novembra (TASR) – Novela zákona o energetike prijatá vládou je v rozpore s nariadením EÚ, z ktorého daň vychádza, ako aj v rozpore s aktuálne platnou slovenskou legislatívou. Zákon zavádza daň z nadmerných príjmov pre výrobcov energií, no z príjmových stropov nie sú vylúčení mnohí výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorí dostávajú podporu formou garantovaných výkupných cien. Opatrenie tak stropuje výkupné ceny, ktoré sa podľa aktuálne platnej legislatívy stropovať nedajú a ide tak o ďalšiu ranu zo strany vlády pre OZE, upozornila v utorok Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).



Daň z mimoriadnych príjmov je reakciou na októbrové nariadenie EÚ. "Napriek jasnému zneniu nariadenia EÚ išla slovenská vláda pri novom opatrení ďalej, ako bolo žiadané a chce stropovať aj výrobcov, ktorí majú nižšie výkupné ceny, ako sú súčasné trhové ceny elektriny a zároveň referenčná úroveň 180 eur za megawatthodinu (MWh), ktorá je definovaná v nariadení EÚ. Títo výrobcovia majú byť zastropovaní na úrovni ich výkupných cien, čo považujeme za veľmi nešťastný zásah do trhu," upozornil riaditeľ SAPI Ján Karaba. Šéf SAPI upozornil, že súčasná vláda schválila viacero kľúčových dokumentov, v ktorých sa zaväzuje podporovať rozvoj obnoviteľných zdrojov. Podľa asociácie však väčšina cieľov aj opatrení zatiaľ ostáva len na papieri.



"V kontraste so záväzkami však vláda po G-komponente či povinnej prolongácii zasadzuje formou dane z mimoriadnych príjmov výrobcom z OZE ďalšiu tvrdú ranu," uviedol Karaba. Dodal, že opatrenie nebolo s odbornou verejnosťou konzultované a má byť prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré prípadné konzultácie ani neumožňuje.