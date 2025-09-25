< sekcia Ekonomika
SAPIE Fórum 2025 odštartuje nový ročník AI Awards
Privíta TOP inovátorov z Európy!
Autor OTS
Bratislava, 25.septembra (OTS) - Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) privíta na treťom ročníku SAPIE Fóra špičky európskej AI, kyberbezpečnosti a inovácií. Zároveň odštartuje nový ročník AI Awards, ktoré oceňujú dôveryhodné riešenia umelej inteligencie na Slovensku. Jedna z najprestížnejších udalostí v strednej a východnej Európe sa uskutoční 30. septembra – 1. októbra 2025 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.
Podujatie spojí viac ako 400 účastníkov z biznisu, vládnych inštitúcií, neziskového sektora a akademickej obce v diskusiách o digitálnej transformácii a investíciách do inovácií. Podujatie sa bude sústreďovať na kľúčové témy ako budovanie globálne úspešných deep-tech firiem zo strednej a východnej Európy, najnovšie trendy a výzvy v kyberbezpečnosti, či ako rozbehnúť zmysluplné inovácie vo firmách.
Na SAPIE Fóre vystúpi špička európskej inovačnej scény ako Michiel Scheffer, prezident Európskej rady pre inovácie (EIC), s rozpočtom viac ako 10 miliárd eur na podporu prelomových inovácií. Jedným z hlavných prezentujúcich bude aj Michal Valko, vedec, jeden z najvýznamnejších talentov súčasnosti na umelú inteligenciu, Chief Models Officer v Stealth AI startup, ktorý v minulosti pôsobil v Google (zakladal DeepMind) či Meta a mnoho ďalších.
Jedným z hlavných bodov programu SAPIE Fóra bude aj vyhlásenie nového ročníka AI Awards, ktorého cieľom je propagovať a oceniť dôveryhodné riešenia umelej inteligencie na Slovensku. Na pódiu vystúpia Mária Bieliková z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a laureáti predchádzajúcich dvoch ročníkov spoločnosti TrollWall AI a AI:Dental.
Každý účastník SAPIE Fóra navyše získa prístup ku kurzom Google AI Essentials Prompting, ktoré vám pomôžu naskočiť na vlnu AI a rozšíriť svoje zručnosti v oblasti umelej inteligencie.
SAPIE Fórum 2025 je organizované pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, s podporou Ministerstva hospodárstva SR a partnermi podujatia sú spoločnosti Google, Meta, Kros, Eset, Excalibur, Fumbi, Capila, Doklado, Ayming, AI Chamber, void SOC, a Orange. Program a spíkrov nájdete na webe podujatia.
