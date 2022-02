SAPIE: Plán obnovy môže pomôcť pri digitalizácii, kľúčové budú výzvy

Bratislava 3. februára (TASR) - Pre nízku mieru digitalizácie najmä malých a stredných podnikov (MSP) na Slovensku klesá digitálna konkurencieschopnosť celej krajiny. Pomôcť môže aj plán obnovy, kľúčová však bude efektívna realizácia výziev a projektov z plánu. Zhodli sa na tom účastníci okrúhleho stola zorganizovaného Ligou za digitálny rast, ktorú založila Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Americká obchodná komora.



Plán obnovy spolu s ostatnými grantovými nástrojmi Európskej komisie (EK) môže podľa Anny Brziakovej zo spoločnosti Civitta zásadne podporiť rast firiem. "Pre firmy, ktoré chcú efektívne využívať granty, je veľmi dôležité zmapovanie dostupných príležitostí a ich výber s ohľadom na dlhodobú firemnú stratégiu a analýzu potenciálu digitalizácie," spomenula Brziaková.



V praxi však v súčasnosti chýba centralizovaný portál, vďaka ktorému by sa spoločnosti rýchlejšie zorientovali v zložitej spleti výziev, projektov a schém podpory tvorených Európskou úniou (EÚ) alebo štátom. "Častými prekážkami pri uchádzaní sa podnikov o verejné zdroje sú najmä administratívna náročnosť a verejné obstarávanie. Plán obnovy má tú výhodu, že funguje v administratívne jednoduchšom režime než klasické eurofondy, pričom sa zameriava na aspekt výkonnosti," poznamenala SAPIE.



Problémom Slovenska sú najmä málo digitalizované malé a stredné podniky, na tom sa predstavitelia súkromného sektora zhodli aj s vedúcim oddelenia digitálnych inovácií na Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu (MIRRI) SR Michalom Čížom. "Veľké podniky si svoje procesy dokážu digitalizovať a financovať nezávisle od štátu. Avšak malé firmy sa nevedia adaptovať na zmeny, ktoré prinášajú veľkí trhoví lídri, a tak strácajú svoje postavenie," poznamenal s tým, že pomôcť môže budovanie Európskych centier digitálnych inovácií, ktoré by poskytovali menším firmám služby najmä v oblasti rozvoja digitálnych zručností.



Šéf spoločnosti 26House Rastislav Brenčič uviedol, že strata konkurencieschopnosti malých firiem môže pre Slovensko znamenať reálny problém. MSP totiž zamestnávajú viac než 75 % pracovníkov. Problémom je podľa neho aj netransparentnosť prerozdeľovania verejných zdrojov, malá miera vizionárstva na strane štátu a absencia povedomia podnikateľov o kľúčovom vplyve digitálnej transformácie na ich konkurencieschopnosť.



"Štát by mal predovšetkým zlepšiť komunikáciu - aktívne skúmať problémy a potreby v oblasti digitalizácie cez reprezentatívnu vzorku podnikov a až na základe analýzy výpovedí rozhodovať o formách podpory," poznamenal Brenčič.