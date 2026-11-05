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SAPIE: Slovenské startupy v roku 2025 dosiahli tržby 770 miliónov eur
V spolupráci s partnermi zostavila SAPIE verejnú databázu 495 inovatívnych a technologických firiem za roky 2020 až 2025.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenské startupy a scaleupy dosiahli v roku 2025 tržby vo výške 770 miliónov eur a štátu na daniach a odvodoch odviedli 86 miliónov eur. Vyplýva to z ucelenej analýzy a databázy slovenského startupového ekosystému, ktorú v štvrtok predstavila Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE).
„Naším cieľom bolo vytvoriť čo najpresnejší obraz slovenského startupového ekosystému a jeho ekonomického prínosu. Vďaka prepojeniu viacerých zdrojov a administratívnych dát dnes dokážeme lepšie pomenovať jeho vývoj, potenciál aj oblasti, v ktorých má priestor na rast,“ uviedol analytik verejných politík a projektový manažér v SAPIE Jaroslav Bukovina.
V spolupráci s partnermi zostavila SAPIE verejnú databázu 495 inovatívnych a technologických firiem za roky 2020 až 2025. Analyzované startupy a scaleupy v roku 2025 vytvorili 4500 pracovných miest a oproti roku 2020 tak takmer strojnásobili svoje tržby aj objem odvodených daní a odvodov a zdvojnásobili počet zamestnancov.
Analýza tiež ukázala vysokú koncentráciu trhu, keď 10 % firiem generuje až 90 % celkových tržieb analyzovaných firiem. Ženy tvoria tretinu zamestnancov, no na pozíciách štatutárov predstavujú iba 14 %, pričom priemerná mzda v sektore prevyšuje národný priemer o 20 %.
Regionálne dominuje Bratislavský kraj s 274 startupmi, ktoré tvoria nadpolovičnú väčšinu tržieb aj zamestnanosti. Druhým najvýznamnejším centrom je Košický kraj so 65 firmami a 31-percentným podielom na tržbách, ku ktorému výrazne prispieva spoločnosť GymBeam.
„Naším cieľom bolo vytvoriť čo najpresnejší obraz slovenského startupového ekosystému a jeho ekonomického prínosu. Vďaka prepojeniu viacerých zdrojov a administratívnych dát dnes dokážeme lepšie pomenovať jeho vývoj, potenciál aj oblasti, v ktorých má priestor na rast,“ uviedol analytik verejných politík a projektový manažér v SAPIE Jaroslav Bukovina.
V spolupráci s partnermi zostavila SAPIE verejnú databázu 495 inovatívnych a technologických firiem za roky 2020 až 2025. Analyzované startupy a scaleupy v roku 2025 vytvorili 4500 pracovných miest a oproti roku 2020 tak takmer strojnásobili svoje tržby aj objem odvodených daní a odvodov a zdvojnásobili počet zamestnancov.
Analýza tiež ukázala vysokú koncentráciu trhu, keď 10 % firiem generuje až 90 % celkových tržieb analyzovaných firiem. Ženy tvoria tretinu zamestnancov, no na pozíciách štatutárov predstavujú iba 14 %, pričom priemerná mzda v sektore prevyšuje národný priemer o 20 %.
Regionálne dominuje Bratislavský kraj s 274 startupmi, ktoré tvoria nadpolovičnú väčšinu tržieb aj zamestnanosti. Druhým najvýznamnejším centrom je Košický kraj so 65 firmami a 31-percentným podielom na tržbách, ku ktorému výrazne prispieva spoločnosť GymBeam.