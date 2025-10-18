< sekcia Ekonomika
SAPI:Štát brzdí novelou EIA rozvoj lacnej zelenej energie na Slovensku
Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zavádza podľa SAPI ďalšie bariéry pre výstavbu veterných elektrární na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 18. októbra (TASR) - Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) prináša nové bariéry pre výstavbu veterných elektrární na Slovensku. Štát tak brzdí rozvoj lacnej zelenej energie, ktorá by inak mohla pomôcť znižovať ceny elektriny pre domácnosti aj priemysel a udržať pracovné miesta v energeticky náročných odvetviach. Uviedla to Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI).
„Na Slovensku po prijatí novely zákona o EIA ľahšie postavíte uhoľnú elektráreň ako veternú. Štát tým vlastne investorom povedal, že preferuje menej ekologické zdroje, navyše vyrábajúce aj drahšiu elektrinu,“ uviedol člen výkonného výboru SAPI Ján Lacko.
Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zavádza podľa SAPI ďalšie bariéry pre výstavbu veterných elektrární na Slovensku. Projekty veterných elektrární budú musieť po novom v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) predložiť aj stanoviská, ktoré v rámci EIA štát od iných typov elektrární nevyžaduje.
SAPI považuje za problém aj to, že zákon pri týchto pre veterné elektrárne špecifických požiadavkách neurčuje, čo presne majú tieto stanoviská vyhodnocovať. Jedným z nich je „stanovisko k stabilite cien“ od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, druhým zase stanovisko Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy.
„Čo presne toto stanovisko posudzuje a prečo takéto stanovisko nemusia predložiť zdroje vyrábajúce drahšiu elektrinu? Navyše nikto počas skráteného legislatívneho procesu nevysvetlil, ako súvisí cena elektriny s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ dodal Lacko.
Vláda touto novelou podľa SAPI opätovne zhoršuje výhľad na možnú budúcu stabilizáciu, alebo prípadné zlacňovanie elektriny nielen pre domácnosti, ale aj pre priemysel. Rozvoj výroby zelenej energie je kľúčový pre znižovanie závislosti od dovozu plynu zo zahraničia, ako aj pre zachovanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, uzavrela asociácia.
